Dra Aurora Horóscopo de hoy, 17 de Enero

La frase de hoy:

«Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina.»

Gilbert Keith Chesterton

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Pasado

Ni por un segundo puedes quedarte en el pasado si esto te angustia. ubícate en el presente, en el aquí y ahora y analiza lo positivo, evitar enfocarte en lo negativo Si tuees un problema urgente, resuélveo y hacia el futuro aólo puedes hacer planes geéricos, nunca se sabe qué harán los demas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Sensibilidad

Sientes que las lagrimas brotan de tus ojos con frecuencia porque existen muchos hechos que te conmueven, No te averguences por llorar, Hay suficientes motivos para sentirse conmovido, lo que parece que te ataca es una depresión, cuidado, pon de tuparte y reencuenra la alegría de vivir. Haz lo que te gusta y no te precupes por lo que piensen los demas.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Contribuciones

Aportas felicidad, reconocimiento y prosperidad. Aportas paz y armonía. Pareces frágil pero eres fuerte,siempre la suerte te ayudará. Muchos no te entienden porque eres dual y sacar tu lado fuerte, casi agresivo para proteger el lado frágil y vulnerable que es a la vez el mas hermoso.

.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Huída

Luchas con una sensación de asfixia emocional, sientes la necesidad de irte lejos o de vambiar de forma de vida, pero piensas en cambios dram{aticos, como alojarte en una montañana, una cueva o una casa perdida en la playa. No es tan descabellado, ve tus fortalezas y debilidades y decide de acuerdo con lo que descubras de ti mismo, piensa en la edad de tus hijos o si debes cuidar padres ancianos, no estás solo.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Egolatría

No es lo mismo ser ególatra que ser un profesor edonista. Todos los días tienes que ayudarte para vencer las tentaciones que te hace tu ego. Sueles poner en evidencia que eres mejor que los demas y eso, ademas de ser mentira, porque todos tenemos virtudes y defectos, genera una gran antipatía a tu alrededor. Necesitas una dosis de ignorancia.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Líneas

Si quieres comprender a tu pareja aprende a leer entre líneas. Si te dice que no pasa nada, es que le pasa de todo, si compra muchas lechugas es que se siente gorda. Si se desaparece y luego viene con un regalo caro, puede ser que le remuerda la conciencia. Si se queda en la cama todo el día y no se baña, cuidado, puede estar deprimido.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Preocupaciones

Hay varias cosas que te están generando angustia, te despiertas pensando en lo mismo, hay una fórmula m{agica para superarlo, en vez de preocuparte ocúpate, agarra cada caso y afróntalo,como si tuvieses que desatar el nudo de una cuerda, verás que antes de un mes no queda ni un solo nudito.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Fénix

Sientes que renaces después de una crisis, y has tomado un rumbo mejor en tu vida. Los planetas de ayudan y actúas de acuerdo con tus propios criterios. Todavía tiendes a preocuparte por los demas, porque hacen comentarios improios, pero cuando recibes el dinero que ganas en tu nuevo oficio, ya no te importan las críticas.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Solidaridad

No olvides destinar algo de tu dinero, pero sobre todo de tu esfuerzo personal, en ser solidario con alguna causa o institución, porque con los cambios de la era de acuario muchos van a mejorar, pero los mas débiles tal vez estarán peor. Como los scouts, es bueno que cada día realices una buena acción.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Chismes

No caigas en comentarios que puedan afectar a otra persona. Cuando hay pequeños grupo hay que cuidar lo que dices. Dicen que las mujeres son chismosas pero a los hombres les encanta hablar de los dem{as, sobre todo después de unas cuatro cervezas, mejor hablar de futbol o de modas.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Angustia

Firma de papeles y actualización de documentos. Tienes perdidos unos documentos y es conveniente que los renueves. Dedica un tiempo para poner en orden tus archivos. Bota lo que no es necesaria y guarda lo que tu corazón quiera mantener, Todo en carpetas, eso te puede tomar tiempo pero te dará seguridad.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Psiquismo



Estás desarrollando condiciones especiale que te ayudan en la meditación y a equilibrar las energías, Tienes premoniciones, Analizas el futuro, comprendes que el mundo está conectado y que hay un orden superior que rige la vida. Potencia tus fuerzas hacia aquello que desses.

Tal día como hoy

El de de enero de 1706:

Nace Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense

Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766.

Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia (1776), ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775, firmó un tratado de comercio y cooperación (1778) y alcanzó el cargo de Ministro para Francia.

Contribuyó al fin de la Guerra de Independencia, con la firma del Tratado de París (1783). A partir de ahí, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense (1787). En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania, y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana. En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que desembocaría décadas después en la Guerra de Secesión.

Bagaje espiritual

Franklin buscaba cultivar su carácter mediante un plan de trece virtudes que desarrolló cuando tenía 20 años (en 1726) y que continuó practicando de una forma u otra por el resto de su vida. En su autobiografía lista sus trece virtudes como:

Templanza: no comas hasta el hastío; nunca bebas hasta la exaltación.

Silencio: habla solo lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo; evita las conversaciones insignificantes.

Orden: que todas tus cosas tengan su sitio; que todos tus asuntos tengan su momento.

Determinación: resuélvete a realizar lo que deberías hacer; realiza sin fallas lo que resolviste.

Frugalidad: gasta solo en lo que traiga un bien para otros o para ti. Ej.: no desperdicies nada.

Diligencia: no pierdas tiempo; ocúpate siempre en algo útil; corta todas las acciones innecesarias.

Sinceridad: no uses engaños que puedan lastimar, piensa inocente y justamente, y, si hablas, habla en concordancia.

Justicia: no lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber.

Moderación: evita los extremos; abstente de injurias por resentimiento tanto como creas que las merecen.

Limpieza: no toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación.

Tranquilidad: no te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables.

Castidad: frecuenta raramente el placer sexual; solo hazlo por salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona.

Humildad: imita a Jesús y a Sócrates.

Aunque Franklin no vivió completamente según sus virtudes y, según él mismo admitía, incumplió sus preceptos muchas veces, creía que intentarlo lo hizo una mejor persona y contribuyó enormemente a su éxito y felicidad