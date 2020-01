Dra Aurora Horóscopo de hoy, 18 de enero

Pensamiento de Hoy

“Si la gente quiere ver sólo las cosas que puede entender, no tendría que ir al teatro tendría que ir al baño.”



BERTOLT BRECHT



Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Aprovecha lo que queda del mes antes del 21. Un mes que puede marcar historia en muchos sentidos, tanto en el ámbito mundial a través de asuntos como la política, la economía, las leyes, la religión, etc. como en el ámbito personal. Un mes, por tanto, que conviene tomar en serio y actuar a conciencia,

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Flexibilidad

Los pragmáticos son ideales para trabajar en equipo en ambientes relajados y flexibles. A ellos no les importa la ropa, el horario, la ubicación de las sillas y las mesas, sino los resultados. Explicas lo que quieres, lo expresa verbalmente y luego por escrito para que no queden dudas, cómo lo logres no le interesa, pero si no lo logras seguro buscarás a otra persona que sí pueda afrontar el reto. Lo malo es que no negocia y si algo no se le da lo deja, el mundo tiene mucho por hacer para andar perdiendo el tiempo.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Menguante

La luna en menguante influye sobre tu signo y te sientes triste, recuerda que es tiempo de podar para renacer, sobre todo a finales del mes de enero, cuando concluye un ciclo pero está por comernzar en pleno apogeo la era de acuario que irradiará todo su esplendos hacia ti. Dedica este fin de semana a sacar cosas inútiles de tu casa.Si tus hijos o sobrinos tienen juguetes de sobra dónalos a un hospital.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Corazón

Los horóscopos son sólo una guía, de ti depende que se cumplan o no, pero recuerda, las cosas mas importantes te las dice el corazón, cuando tomer decisiones en el día de hoy primero piensa con la cabeza, y una vez que tengas las ideas en orden decide con el ciorazón, esta fórmula no falla, porque hay cosas que sólo el corazón ve.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Seducción

Más que nunca, las posibilidades de seducción estarán en las conversaciones estimulantes, las personas inteligentes o aquellas que sean capaces de mostrar originalidad y hacer cosas especiales. En estos días no te gusta el control, sino relacionarte en libertad. En general prefieres actuar a tu manera y evitas que te impongan controles innecesarios, en tu casa mandas tu. Seduce y déjate seducir.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Orden

Limpieza y orden son las palabras para el día de hoy y tienes razón, en el comienzo del año, y antes de la entrada de un nuevo signo vale la pena que hagas una limpieza profunda del entorno donde mas te desenvuelves, puede ser la cocina, tu habitación o la oficina, pero saca todo lo que pueds y déjalo brillante y reluciente, eso te hará sentir que tienes el control del entorno.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire



Cabello

La luna menguante está en tu signo, libra, así que es momento de podar para crecer de nuevo, este día y el resto de la semana es ideal para que te corten el cabello y crezca de modo mas fuerte. Esto se aplica también a las plantas, ocúpate de tu cabeza y del jardín o de todo lo que quieras que crezca en este menguante.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Marte

Marte aún pasará los tres primeros días en Escorpio, para entrar a continuación en Sagitario, donde continuará hasta terminar este mes y unas semanas más. Desde este signo cosmopolita y expansivo, el planeta de la acción empuja a la conquista de nuevos espacios, sean físicos o intelectuales, a mirar a lo lejos y con gran sentido de la visión, algo de lo que convendrá dotar a nuestras acciones y proyectos.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Observación

Los gastos de última hora y las reparaciones de artefactos te traen de cabeza. Un plan de pago a plazos pueden sacarte del apuro. Mira cómo los árboles se llenas de flores de todos colores, es la magia de la primavera, pro hemos perdido la capacidad de observación. También hay frutos a muy buen precio, mangos, aguacates, guanábanas. disfruta de los dones que da la naturaleza, en mayo son abundantes, pero hay que verlos.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

El Sol

El astro Rey seguirá en Capricornio hasta el día 20, cuando pase a Acuario. Aprovcha la energía sola estos días y trabaj mucho para que tomes impulso frente a los cambios que se avecinan Prefiere el trabajo físico al intelectual pues tu cuerpo está llena de energía, Mientras riegue sobre ti las luces el sol, serás libre y tendrás éxito en todo lo que te propongas.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Mercurio

Mercurio entró a finales del mes anterior en Capricornio, donde continuará hasta el día 16. Luego se quedará en tu signo. Es momento de tratar de ser coherentes. Trata de pensar con orden, racionalidad y sentido común. Hay que ser precavidos y discretos y no asumir compromisos que no se puedan cumplir. Toda idea, palabra o trato puede tener unas consecuencias que vayan mucho más allá de lo que se pueda imaginar.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Venus

El resto del mes, ya en Piscis, la presencia del planeta Venus favorecerá la compasión y los sentimientos bondadosos, además de conferir cierta sensibilidad para la magia, el arte y las terapias. Aporta, además, espiritualidad. Una etapa esotérica que te va a beneficiar porque la mayoría de las personas están ansionsas de respuestas que tu les puedes dar. Comunícate.

El 18 de enero de 1535

Con la Capitulación de Toledo de 1529, firmada por Isabel de Portugal con la autoridad del rey Carlos I , se concedieron los derechos de dominio sobre la zona de Perú explorada hasta ese entonces. El territorio que correspondía a Pizarro iba desde el río de Santiago (río de Tempula o Cayapas) en el norte de Ecuador, hasta el Cuzco

​ En 1532 Pizarro zarpó desde la ciudad de ​ En 1532 Pizarro zarpó desde la ciudad de Panamá con 180 soldados, desembarcando cerca de Tumbes , en lo que ahora es la frontera norte del Perú; entonces formaba parte del Imperio inca llamado Tahuantinsuyo, que se extendía desde Colombia hasta Chile con una población aproximada de 12 millones de personas.

7​ Los incas tenían una leyenda sobre que un día el dios Viracocha regresaría desde la tierra del sol poniente, una deidad que según ellos vestía de oro y plata, con barba blanca y ojos verdes, y que se había ido a través del océano Pacífico para volver en tiempos de gran necesidad. Los nativos norteños vieron la llegada de los españoles que tenían características semejantes a las de Viracocha, narradas en su leyenda. Los indios tayanes le comunicaron a Atahualpa que los españoles eran dioses, dada su piel blanca, sus barbas, sus brillantes armaduras y que habían venido en grandes naves desde el océano Pacífico.

Atahualpa creyó el origen mitológico de los conquistadores y lo tomó como buen presagio en ánimos de acabar con la guerra civil en que estaba sumido el Tahuantinsuyo por la sucesión del emperador Inca Huayna Cápac , muerto por viruela. Los príncipes Huáscar y Atahualpa luchaban por la toma del Cuzco (capital del imperio).

La captura de Atahualpa

Fue invitado por Atahualpa a encontrarse en la fortaleza inca de Cajamarca , por intermedio de un emisario muy allegado a él. El emisario se encontró con los españoles en Cajas y además de llevarle regalos (patos desollados, vasijas en forma de fortaleza, etc.) midió las fuerzas de los españoles y lo invitó a continuar su marcha por el valle del Chancay , cerca del pueblo de Chongoyape hasta Cajamarca para entrevistarse con Atahualpa. Pizarro aceptó y le envió una fina camisa de Holanda y dos copas de vidrio al Inca como regalo. Así, se adentró en territorio inca con 168 soldados y 37 caballos, y se dirigió a Cajamarca.

El encuentro que tuvo lugar entre el rey y los enviados de Pizarro fue muy tenso. Atahualpa y sus hombres vistieron sus mejores galas en el recibimiento y tenía una pose muy seria. Los incas nunca habían visto caballos, de modo que los españoles decidieron permanecer en sus monturas y encabritarlos y hacerlos relinchar en presencia del monarca inca. Atahualpa respondió bebiendo del cráneo de un prisionero ejecutado. Posteriormente, ofreció copas de oro a los españoles, de las que ellos bebieron. Finalmente, prometió ir a Cajamarca al día siguiente a entrevistarse con Pizarro.

Los exploradores habían contado al menos 30 000 guerreros incas, por lo que iniciar una conquista militar sería imposible. La noche del 16 de noviembre de 1532 los españoles rezaron pensando que sería la última vez. A la mañana siguiente los españoles se prepararon para la batalla y se escondieron en un patio a esperar. Posteriormente, vinieron miles de soldados incas desarmados y los rodearon. Luego, vino un desfile de cientos de sirvientes limpiando el camino para el paso del rey Atahualpa, que iba subido en un trono de oro rodeado de sus líderes. Entonces el capellán de los españoles se acercó al trono con una cruz y una biblia, y pidió al rey que se retractara de sus creencias paganas y aceptara el bautismo y la autoridad del rey de España Carlos I. Atahualpa tomó la Biblia, la examinó sin entender nada de lo que ponía y la arrojó al suelo, lo que fue interpretado como una blasfemia por los españoles y Pizarro ordenó abrir fuego. Los españoles posteriormente sacaron sus espadas, iniciaron una matanza y tomaron prisionero a Atahualpa (16 de noviembre de 1532).

Pintura que representa a Pizarro capturando a Atahualpa.

Cuarto del rescate de Atahualpa en Cajamarca. Los incas lo llenaron una vez de oro y dos de plata. El botín fue entregado a Pizarro.

Ejecución de Atahualpa, según grabado del siglo xix.

Fue confinado en una sala de Cajamarca con sus tres esposas y se le dejaba seguir conduciendo sus asuntos de gobierno. Pizarro, además, hizo que el inca Atahualpa aprendiera el idioma español y le hizo aprender a leer y a escribir. De esta forma, fue posible comunicarse con el rey inca, que le informaba de sitios donde había oro. Además, jugaba partidas de juegos de mesa con el rey indígena. Pizarro emprendía con sus hombres exploraciones en busca del preciado metal. En una de ellas llegaron a encontrarse con la fortaleza de Sacsayhuamán, donde grupos de incas se resistían a los españoles. Los españoles atacaron la fortaleza y la conquistaron. En sus expediciones los españoles encontraron desiertos, salinas e incluso hacia el Este, exploraron en la selva del Amazonas.

Pizarro mantuvo una estrecha alianza con la nobleza del Cuzco, partidaria de Huáscar, lo que le permitió completar la conquista del Perú. Tras nombrar inca a Túpac Hualpa, un hermano de Atahualpa, marchó al Cuzco (capital del Imperio inca), que ocupó en noviembre de 1533. Su hermano Juan fue nombrado regidor de la ciudad.

El 18 de enero de 1535 fundó en la costa la Ciudad de los Reyes, pronto conocida como Lima, y Trujillo, con lo que se inició la colonización efectiva de los territorios conquistados. Mientras tanto, su hermano Hernando, que había partido a España para entregar el Quinto del Rey a la corona, regresó portando el título de marqués para su hermano Francisco, y el de adelantado para Almagro, al cual se le habían concedido 200 leguas al sur del territorio atribuido a Pizarro.