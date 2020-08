El Pensamiento de Hoy

Puedes ser poderosa y hermosa al mismo tiempo.

(Serena Willliams)

Por la Doctora Aurora

Aries 20 marzo. 21 abril

Dos

Mira las dos caras de la moneda antes de opinar. Una sola versión no es suficiente, si de verdad quieres tener un mejor criterio sobre algo que te afecta, trata d comprender lo diversos puntos de vista. Quien puede calzar los zapatos de los otros tiene mejores posibilidades para juzgar a los demás. Serás una persona más comprensiva.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Romanticismo

Tu cuerpo está pidiendo una noche de amor, pero la pandemia te inhibe, sabes que la solución está en darte una escapada perfecta, tienes que ingeniártela para tener un rato diferente hoy inventa un dolor de cabeza y cierra la puerta de la habitación, pero con quien te cuide, y te haga cariños, que es lo que deseas y necesitas. Suerte.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Exigencias

.La vida tiene momentos hermosos pero es exigente. Hay que acostarse temprano, o tarde, trabajar, esforzarse, en fin, hay que sacrificarse para triunfar. Te sorprenderá la llegada del sol pues se agudizan tus deseos eróticos, te provoca hacerlo hasta en el escritorio de la oficina, pero ten cuidado, a algunas personas todavía le asustan esas cosas, A veces no se puede ser tan audaz.

Cáncer, 21 de julio a 21 de agosto

Reposo

Tienes mucho movimiento, cansancio, no todo puede ser trabajo y más trabajo, organiza tu tiempo. Encuentra un tiempo para el descanso y para el amor. Cuida los nervios. Ten paciencia, las cosas llegarán para ti porque te lo mereces. Si no descansas como mereces no podrás disfrutar de los resultados de tus acciones.

Humor

Al mal tiempo buena cara, no lo olvides. Los nuevos tiempos son confusos porque obedecen a ritmos que no le resultan fáciles de seguir. Tu buen humor se convierte en aliado frente a los problemas en el trabajo, sabes que todo pasa y no te enfrascas en discusiones inútiles, sonríe

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Avance

Te sientes más encaminado hacia un mejor plan de vida, te gusta lo que haces y es importante para avanzar. A mitad de semana cambios en la comunicación, no te descuides.: Trabajarás con tranquilidad, todo va a tomando cuerpo. Te darán una oportunidad que vale oro, valórala.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Comunicación

Harás algo relacionado con discursos, una charla o un encuentro virtual. Tienes el don de la palabra que se llena de fuerza y de poder. Tus consejos servirán a otros de guía, de orientación. Cuídate de hacer promesas que te comprometan. Invierte tus energías en lo realmente importante o necesario. Evita que la rabia de aísle de las personas a quienes amas.

SAGITARIO, Noviembre 22 – Diciembre 21

Compromisos

Si no puedes lograr la armonía deja en manos de personas sabias la solución de problemas pendientes. Eres un persona práctica y concreta pero son tiempos de replantearse el sentido de la vida, pero también de aceptar lo que va llegando, poco a poco y paso a paso. Evita asumir compromisos definitivos

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Aprovecha

Tendrás una situación inesperada relacionada con un automóvil, Si pones alma y vida en tu trabajo, lograrás por fin abrirte caminos, podrás incluso hacer contacto con gente que hasta ahora te cerró la puerta. Vale la pena que te dejes ayudar en estos momentos complicados. Comienzas a comprender asuntos que estaban presentes en tu vida pero escapaban de tus manos, tienes la mente abierta.

Enero 20 – Febrero 18 Acuario Enero 20 – Febrero 18

Prioridad

Pretendes ocuparte de todo y de todos, crees que eres la portadora de las grandes soluciones d la humanidad, pero te olvidas de lo {as importante que s cuidar tu salud, si de verdad te preocupa tu familia ocúpate de hacerte los exámenes médicos y v al dentista. No te descuids.

Piscis, 21 febrero 22 de marzo

Relación

Cuando alguien estornuda en Asia algo se mueve en América, el mundo es un pañuelo. Sabes que no se mueve una sola hoja en el mundo sin que el resto del planeta lo sienta. Aprende a ver la humanidad como un todo, las fronteras a veces no son más que excusas para el egoísmo. Globalízate.

Efemérides

El 19 de agosto

Hoy se celebra el Día Mundial de Asistencia Humanitaria

para homenajear a quienes, a pesar de los obstáculos, llevan bienestar a los necesitados

En este año, casi 168 millones de personas en el mundo necesitan ayuda humanitaria y protección. Es decir una de cada 45 personas en el planeta, la cifra más alta en décadas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organizaciones asociadas tienen como objetivo ayudar a casi 109 millones de personas con necesidades humanitarias en el mundo. Para ello, se necesita una financiación de 28.800 millones de dólares.