Horóscopo de hoy 22 de enero

El pensamiento de hoy:

«Se que hay una solución: salir de la vida monárquica, por eso me largo de aquí, ahora»

Wallis Simpson

Dra Aurora

Aries, 22 de marzo al 19 de mayo

Pensar

Tu lengua puede ser brutal y haces daño sin darte cuenta. Piensa bien antes de hablar si no quieres herir a un buen amigo. A veces decimos cosas sin pensar, que pueden hacer daño a los demás. Evita hacer bromas o poner sobre nombres que pueden resultar ofensivos a quienes los reciben.

Tauro 21 de abril al 20 de mayo

Organización

Planifica lo que vas a hacer y organízate mejor, así evitas enredarte y planificas mejor t tiempo porque lo vas a necesitar. Te espera una semaabastante agitada, y para colmo te podría llegar una visita inesperada. Anota todo e una agenda.

Géminis 21 de mayo al 21 de junio

Avances



Nada ni nadie podrá detenerte en este 2020. Seguirás con tus ideas hasta que se hagan realidad. Los astros te acompañan en tu metamorfosis, la suerte está ahí presente. Dedica un tiempo a explicar lo que deseas a las personas cercanas para que no sean las últimas en enterarse de tus planes

Cáncer 2 de junio al 22 de julio

Retos

Tendrás la oportunidad de sobresalir de la multitud en la medida en que te dediques en cuerpo y alma a cada actividad que realices en tu vida. A veces tendrás que tratar con personas de primera clase y usar tu ingenio para tener éxito, así que planifica una estrategia cuando tengas un reto por delante, así todo saldrá mejor.

Leo 23 de julio al 23 de agosto

Profesionalismo

Te sentirás satisfecho por tu profesionalidad y por ver cumplidos tus objetivos. Lucirás una sonrisa de oreja a oreja. Hace tiempo comprendista que buscar la excelencia da buenos resultados, porque respondes a las expectativas de los empleadores. Podrás descansar en Semana Santa, cuando puedas disponer de unos días libres. Si quiers triunfar no olvides conformar un equipo en el cual todos sean importantes.

Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre

Prepárate para cambios importantes que comienan a partir del 25 de enero. Es posible que tengas que viajar. Mejor no trates de enrentarte a los designios del destino, sino al contrario, tóma todo con calma y ponte en manos del ser superior que te ha protegido siempre, al final de este año e alegrarás de las aventuras que te toque vivir.

Libra 24 de septiembre al 22 de octubre

Destacar

Deja a un lado tus miedos y permítete brillar como nunca. Todo está a tu favor pero se necesita un poco de ayuda para que culminen los objetivos, sobre todo en tu vida social que a veces luce enredada. Ten cuidado de no ir más allá de los límites en tus relaciones amorosas o laborales. No olvides que tu talento y tu carisma no te servirán de excusa siempre

Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre

Armonía

Una de las cosas más difícil de lograr en la vida es la armonía, esca caoacidad de organizar de maera hermosa las ideas y las cosas, pero tú estás en un mimento muy hermoso, donde todo combina nada estorba pero tampoco sonbresale, son condiciones que vas forjando con tu inteligencia y humildad. Disfrutar´s de las pequeñasy grandes cosas de la vida.

Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre

Muévete

Evita el estancamiento, es mejor caminar, andar, marchar, en fin, moverse, porque el mundo gira y los humanos giramos con él. No se trata de correr tras algo concreto sino de lleva la vida como si fueses un río que no se detiene. Activa la capacidad que tienes para unir y enlazar. Hay que integrarse, cada quien por su lado no logra objetivos comunes.

Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero

Gimnasia

Gozarás de buena salud. Sabes cómo manejar tu cuerpo y tu alma de la mejor manera posible. Presta atención a los mensajes que tu cuerpo te envía. Es a través de tu voluntad y determinación que serás capaz de demostrar tus habilidades. Al autoanalizarte, podrás eliminar algunas imperfecciones . Esto te permitirá disfrutar de un bienestar total y de un buen tono muscular.

Acuario 20 de enero – 19 de febrero

Enojo

Tendrás un disgusto innecesario y no sabes cómo manejas la situación. Recuerda uqe en boca cerrada no entran moscas. actpua como una persona adulta y cuida tus palabras, cuando te calmes verás que las cosas no son tan graves como parecen. Te sonríe la fortuna y tienes gente que te ama Un al rato es pasajero.

Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Planes

Es hora de que pongas todo en orden y prepares todo para iniciar tu nuevo ciclo el mes entrante. Bota, saca, arregla, ten todo organizado para que tomes decisiones acertadas cuando entres en el mes de tu cumpleaños, lo que coincide con el carnaval.

Efemérides

Tal día como hoy

1936: El 22 de enero de

A sólo unos meses de iniciar su reinado, Eduardo causó una crisis constitucional cuando le propuso matrimonio a la celebridad estadounidense y dos veces divorciada Wallis Simpson . Los primeros ministros del Reino Unido y los dominios se opusieron al matrimonio, argumentando que el pueblo nunca la aceptaría como reina.

Eduardo sabía que el gobierno encabezado por el primer ministro británico Stanley Baldwin renunciaría si los planes de matrimonio seguían adelante, lo que obligaría a convocar nuevas elecciones generales y podría arruinar irremediablemente su condición de monarca constitucional , políticamente neutral.

En lugar de renunciar a su amor por la señora Simpson, Eduardo decidió abdicar . Fue sucedido por su hermano menor, Alberto, que eligió usar el nombre de Jorge VI . Con un reinado de sólo 325 días, Eduardo fue uno de los monarcas de más corta duración en el trono en la historia del Reino Unido y nunca llegó a ser coronado