Dra Aurora Horóscopo de hoy 24 de abril

El pensamiento de hoy:

El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sabe el valor que tiene.

Sócrates

Por la Dra Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Sé aquello que desearías que fuese el mundo. M. Gandhi

Se vengarán de haber r

Despreocúpate

Irás a una reunión donde conocerás personal de alto nivel cultural y te sentirás muy bien.

Contrólate

Controla ese deseo de dirigirle la vida a todo el mundo o te verás navegando sobre aguas profundas. Lo haces en un afan de sobre proteger a los seres que amas,pero recuerda que a veces hay que dejarlos crecer porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Intenta mantener el silencio cuando veas algo que no te gusta.

Compañía

. Como siempre intenta cuidar ti dieta debido a problemas de sobrepeso.

No las deseaas, pero las cosas que te enojan se presentan solas. Estos días son buenos para que te fortalezcas por dentro y por fuera, trata de hacer ejercicios. Intenta ser comprensivo con los demás recuerda que no eres el centro del mundo y si tu estás sufriendo es posible que quienes te rodean tambien se sientan mal.

Compromiso

Sueños

Logras encontrar el peso adecuado pero debes aumentar el ejercicio y la actividad física.En estos días de encierro obligatorio evita el estancamiento, es mejor caminar, andar, marchar, en fin, moverse, porque el mundo gira y los humanos giramos con él. No se trata de correr tras algo concreto sino de lleva la vida como si fueses un río que no se detiene. Recuerda que el mundo interior de una mujer, es muy diferente a la de un hombre.

Incertidumbre

Eres una persona de certezas y la incertidumbre financiera te abruma. no olvides consultar las fuentes ligadas al dinero y los negocios a fin de que manejes mas herramientas para lograr que tu inversión retore con crecer. No se trata de realizar grandes estudios sino de leer el periódico o consultar las redes para estar al día con las oportunidades financieras.

Sagitario (23 de noviem

Si comienzas a ahorrar desde ahora podrías darte un buen regalo en diciembre, tal vez unas vacaciones. Esta pesadilla que estamos viviendo pasará porque como dijo el poeta Machado, todo pasa y todo queda. Pasarán los tiempos duros y podrás volver a disfrutas lo bueno de la vida. Al mismo tiempo tus prioridades sin duda van a cambiar, tal vez después de esto seremos mas humanos.

A veces ganamos y a veces perdemos, así es la vida. No esperes tanto para dar lo mejor de ti. Asúmelo como un compromiso de vida porque eres un dirigente nato y la sociedad necesita orientadores en unmundo tan complicado y frágil. Además comienza por darte a ti mismo lo mejor, ama y respeta a tu propia persona y transmite tu calidad humana a los demás.

Tener miedo es normal, pero sólo necesita algo: capacidad para actuar a pesar del miedo, sólo así se supera, la verdad no podemos controlar lo que nos rodea y menos al futuro. Evita prestar dinero lo mas seguro es que termines en enemistad. Es preferible que lo des por perdido y así si te paga, sabrás que es persona de fiar. Los bancos son los que prestan y tu no eres banco.

Bienestar

Alégrate, en tu familia hay diversas noticias buenas. Sal de dudas, conéctate con esa persona en quien has pensado con insistencia, dile lo mucho que representan en tu vida y te sentirás mejor. No esperes a mañana para demostrar tu afecto y cariño. Tiendes a inhibirte a la hora de manifestar tus sentimientos y no tienes idea de cuanto te aman quienes te conocen.

Recuerda que eres una mujer luchadora, maravillosa, intensa y logras tu propósito sin rendirte. res una amazona caliente, nunca olvides cuánto tú vales.Cada día enfrentarás nuevos retos pero con la confiana en ti misma vencerás.No aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada.

Piensas más en las dificultades que en las oportunidades? ¿En lo que te falta que en lo que ya tienes? ¿De las personas que ven el vaso medio vacío que medio lleno? Si es así, estás en dificultades! necesitas mejorar tu actitud. Sólo de ti depende que puedas avanzar y siempre será difícil pero posible.Eres más poderosa de lo que crees

Encuentras la felicidad en quienes te rodean.Cuidado, en el fondo, todos estamos expuestos a agredir o a ser agredidos, la violencia familiar es una realidad que no se puede ocultar y si no se ataca a tiempo tiene graves consecuencias. Tus propias necesidades son ignoradas o minusvaloradas por quien toma todas las decisiones en la relación.

Caras

Hay gente que cree que todavía estamos en carnaval y no se quita la careta. Cuida lo que dices o lo que haces, sobre todo si incide en las decisiones de alto nivel politico. Si tenemos un solo pensamiento de violencia u odio en contra de alguien en este momento, estamos contribuyendo a que el mundo tenga más heridas Andas buscando un nido para poder descansar, estás cansado de sentirte como un ave de paso. Vas arrastrado por fracasos amorosos , pero no te desesperes que los vas a superar y este año encontrarás una persona en el camino que te hará feliz, sal de ti mismo y piensa en los demas y te sorprenderá cómo encontras personas que te aman.

Maneja con cuidado una situación con una persona que te pones dos caras porque es hipócrita, sobre todo en el trabajo te saluda con cariño y te pone trabas para que realices bien tu trabajo. Enfócate en lo que debes hacer e ignora las necedades, nunca falta alguien así.

Mantenerte comunicado mediante las redes sociales te haayudado a pasar mejor estos días, sin embargo, procura no darinformaciónes que nadie te está pidiendo, los espías pululan por todos lados en busca de información.

Compromiso

En vez de intentar resolver todos los problemas del mundo, comienza por ocuparte de tu comunidad. Recuerda que si los tuyos andan bien, tú estarás mejor, porque nada como la familia para conformar un buen equipo. No discutas con tu familia cercano, y menos con la lejana, en caso de conflicto, es mejor irse a un café y conversar, nada como la palabra a tiempo.

Ojos

Prosperidad

Intentas actuar de acuerdo con los criterios de escasez. Porque si algo llega rápido y se va mas rápido todavía es el dinero, intenta ahorrar aunque sea un poco. Gasta, ahorra e invierte, son los tres pasos de la prosperidad, pero debes saber equilibrarlos. Es complicado, sobre todo si tienes una carga familiar muy grande, pero ahora verás un nuevo modo de hacer las cosas, ya el lujo o la exhibición no sirven para nada, estamos en una economía de guerra.

Agradece

Vendedores ambulantes, trabajadores agrícolas eventuales y de oficios, profesionales autónomos o con contratos precarios padecen el impacto económico del encierro voluntario u obligatorio impuesto por la pandemia. Agradece los dones que te da la vida y deja de andarte quejando.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Austeridad

Tendrás que hacer el papel de «malo» para evitar el derroche, pues en estos tiempos de escasez todos

deben entender que hay que vivir con austeridad, y poner disciplina en la casa no es fácil. Muchos no se handado cuenta todavía de que nos esperan tiempos de mucha pobreza y va a falta cosas esenciales, es mejor que les enseñesquehay que ahorra y adaptarse a los nuevos tiempos.





Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Miedos

Tienes capacidad para actuar a pesar del miedo, sólo así se supera, la verdad no podemos controlar lo que nos rodea y menos al futuro. Evita prestar dinero lo mas seguro es que termines en enemistad. Es preferible que lo des por perdido y así si te paga, sabrás que es persona de fiar. Los bancos son los que prestan y tu no eres banco.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Huracanes

Estás sumamente angustiado, debes controlarte porque si vieras el informe sobre la próxima temporada de huracanes te vas a estresar de verdad. Por eso es mejor actuar en vez de estar sufriendo por adelantado frente a cosas o situaciones que no dependen de ti. Vive un día a la vez, de la mejor manera posible y con generosidad, te asombrarás lo bien que te va a ir.

Leo

Positivo

Día afortunado, enfócate en lo positivo, todas las circunstancias están a su favor. Un hombre mayor requiere tu ayuda, no sólo material, quiere afecto y compañía. Renueva la confianza en ti mismo, el sol sale para todos y la vida le sonríe. educe lo que te molesta, salte de organizaciones que son una carga y bota lo que no sirva para nada.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Cosechas

Estás mejor que muchos en estos días. Recoges los frutos de tus esfuerzos durante todo el año. La vida te premia, disfrútalo, te los has ganado. Y luego comienza trabajar de nuevo. Es la ley de la vida, tenemos el mismo ritmo de la luna: nueva, creciente, llena y menguante, por eso los agricultores son sabios. ecisione

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Decisiones

Una cosa dice tu cabeza y otra tu corazón, por eso te la pasas pesando y sopesando las cosas quete pasan, se te hace difícil tomar decisiones, pero en el fondo de tu corazón sabes que es mejor analizar con lacabeza y después de pensar, decidir con el corazón, pero eso sí, sólo después de haber meditado, de lo contrarios seguirás actuando a la ligera y en estos tiempos no se debe.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Enojo

Te embarga una situación de disgusto, te resulta difícil la cuarentena, si estás solo buscacomunicarte por las redes o por teléfonos, si estás acompañado estás en el momento de redefinir tu situación, estas pruebas deberían terminar en un reajustede nuestrasvidas, pero debes dirigir el proceso, no esperes que te arrope estasituación, piensa en ti.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Planes

El encierro te ha permitido soñar con cosas que habías apartado de tu vida, sabes que hay diversas maneras de vivir y te has ido desviando de los objetivos, Replaneate la visión de futuro, Imagina cómo tegustaría verte en cinco aos y aprovecha la cuarentena para planificar por dónde vas aempezar a cambiar.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Rutinas

Tu manera de ser detesta el encierro, una de las formas de soportarlo es mediante una rutina, para que sepas qué debes hacer cada día. Define los propósitos y vincúlalos con tus rutinas, es mas fácil si tienes un plan para comer, para hacer ejercicios, para trabaja, para estudiar y para amar.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Deseos

Tus deseos van a chocar con tus obligacionesy tendrás que decidir, qé quieres y qué te conviene. Expande tu amor para encontrar tu tranquilidad. No queda otra, no te centres en las cosas del amor, por ahora ocúpate de cosas concretas, esas que sepueden pesar y medir, así tendrás un balance real de lo que hacer, y no pajaritos en el alma.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Transformación

Por fin comienzas una etapa distinta. Llegaron los cambios en tu vida. Vienes situaciones inesperadas, positivas pero requieren de tu mejor disposición. Recuerda que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el agua corre y las plantas cambian. Mantén la mente abierta y todo será más fácil. Involucra a tu familia en las decisiones y cambia esa rabia que sientes por la reflexión.

Efemérides

Tal día como hoy:

El 24 de abril de 2005:

en la Universidad de Seúl (Corea del Sur) nace Snuppy, el primer perro clonado del mundo (f. 2015).

fue el primer perro clonado.

El clon de afgano fue realizado por Woo Suk Hwang y su equipo de científicos en la Universidad Nacional de Seúl (SNU) en Corea del Sur. El nombre «Snuppy» es una combinación de «SNU» y de «puppy» (perrito). Nació por cesárea y pesó 530 gramos.1​

Los investigadores transfirieron 1095 embriones del perro en 123 hembras, logrando 3 embarazos. Un feto se malogró, y un clon, llamado NT-2, murió de pulmonía a los 22 días de vida. Un labrador retriever portó el tercer embrión.

Snuppy nació el 24 de abril de 2005 a partir de células adultas (extraídas de la piel de la oreja de Tai, un perro de caza de raza afgana)1​ con el método de transferencia de núcleo, una técnica similar a la empleada para engendrar a la oveja Dolly, el primer mamífero clon. Hasta ese momento esa metodología —que había sido probada con éxito en ovejas, ratones, vacas, cerdos, gatos, cabras, mulas y ratas— había fracasado en perros. Cada uno de los pasos que funciona bien en otros mamíferos, en perros falla porque su biología reproductiva es diferente.2

Unos meses más tarde, en diciembre de 2005, se descubrió que Hwang Woo-Suk había falseado los resultados de su investigación sobre células madre en otros proyectos. Esto causó que se cuestionara la veracidad de sus otros experimentos, incluido Snuppy.3​Sin embargo, el 10 de enero de 2006, el comité investigador señaló que la clonación de Snuppy había sido legítima.4​

Snuppy falleció el 7 de mayo de 2015, a los 10 años de edad, y murió de cáncer, aunque no del mismo tipo por el que murió Tai, su perro de origen. La esperanza de vida de los lebreles afganos es de 11,9 años, y los ejemplares de esa raza suelen morir de cáncer. Entonces no hubo nada inusual en Tai o en Snuppy.