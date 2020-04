El Pensamiento de Hoy

Eres lo que eres y que está donde está por lo que ha pasado en su mente. Cambia lo que eres y cambia en el que está cambiando lo que entra en su mente.

Zig Ziglar

Por la Doctora Aurora

Aries 20 marzo. 21 abril

Círculos

No hay mayor dolor que recordar nuestra felicidad en tiempos de miserias. Son los científicos latinoamericanos quienes han dado sorpresas en los descubrimientos, ubicados, por lo general en las mejores universidades del mundo, demuestran que no importa dónde se nace, sino dónde se progresa

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Volteretas

Dale una vuelta a tus virtudes ignoradas, sobre todo en estas circunstancias que sufres o disfrutas, pero que pueden transformarse. Sin embargo, existen otras, las “situaciones límite”, que presentan un carácter definitivo. En estos momentos no puedes cambiar lo que ocurre en el mundo pero sí la manera como lo afrontas.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Profundidad

Las aguas corren y llegará la calma que tanto añoras. Concluyes los días agitados e inicias tiempos de calma, aprovecha para reflexionar y para amar, que la vida no es un eterno carrusel ni una montaña rusa. El verdadero y mas profundo amor se demuestra y ejerce en la vida diaria, cuando se afrontan las adversidades.

Cáncer

Ignorancia

Los científicos sabían del virus desde noviembre, y en enero casi todos los del área tenían la certeza de que un «bicho» malo y peligroso , y para colmo mutante, estaba apareciendo. Pero estaban enfrascados en cosas como elspeachment, perdido de antemano, las primarias, los votos y los apoyos monetarios. Ahora todo eso luce en un pasado lejano.

Precauciones

Intenta que el entorno difícil no incida en tu cama, y si temes a un contagio, evita los besos y usen preservativos, aunque este virus no se transmite por vía sexual, amor de lejitos, pero sexo osado, como a ti te gusta. Encontrarán refugio en su pareja, en especial en estos días en que debes permanecer en tu casa, lo cual no te molesta, pero piensas que en la calle podrías ser mas útil

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Prepárate

Todo lo que nos rodea cambiará drásticamente. La llegada de animales primitivos, monos, zorros, orcas en los mares, colibrís, mariposas, en incluso las abejas en peligro de extinción anuncian que la naturleza está cambiando. Todos los animales del zodíaco andan caminando por los boulevares, mientras el peor de todos ellos, el humano, se queda asustado en su casa y no soporta el encierro

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Tormentos

. Los ángeles y los demonios se hacen visibles en estos días, se sienten y perciben. Los demonios vienen de los ángeles rebeldes que fueron condenados al fuego. A principios de año, muchas olas de cambio golpearán este planeta como una marejada masiva, afectando algunos signos más que otros. Anda con cuidado y vencerás.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Transitorio

Cuando todo esto pase, porque todo pasa, contarás a tus nietos que un año, de la rata, de la era de acuario, del 2020, un asesino mutante y microscópico puso a correr a los pueblos del mundo, y ese año. Para salir de esto los grandes y tradicionales valores de la humanidad resultan indispensables: el amor, la solidaridad,la paciencia, la fortaleza y la templanza lograrán que la humanidad siga a delante.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Renacer

Vas a renacer después de esta crisis, y tomas un rumbo mejor en tu vida. Nada será igual, ya conocer la diferencia entre lo fundamental y lo superfluo. Los planetas de ayudan y actúas de acuerdo con tus propios criterios. Tiendes a preocuparte por los demás, es bueno colaborar con los más débiles, hay muchos que tienen menos que tu y necesitan tu apoyo.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Sorpresa

Inesperado y sorprendente te llega un dinero que no esperabas y eso te hace feliz, Utilízalo para dos cosas, Adquiere alimentos no perecederos por si acaso te tienes que quedar en casa por el virus asesino, y dona una parte a los centros de salud, para ayudar a los que menos tienen o crecen de seguridad sociala, son tiempos de solidaridad

Enero 20 – Febrero 18 Acuario Enero 20 – Febrero 18

Incertidumbre

No se trata de un ataque de brutalidad, si no entiendes muchas coss que están pasando no es porque tus neurons están fallando, es que muchos dirigentes hacen cosas extravagantes para llamar la atención, o para tapar sus ineficacias, quédte tranquilo, algún día volverá la mesura a lo sectores poderosos.Mejor disfruta del climaantes de la temporada de huracanes.

Piscis 21 febrero 22 de marzo

Negocios

Te vas a sombrar con una oportunidad de negocios que no tiene nada que ver con lo que haces ahora, pero no la deseches, recuerda que el mundo cambió y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, haz la prueba e inténtalo, podría sorprendente porque vas encontrar lo que de verdas te gusta hacer y no lo sabías.

Efemérides

El 22 de Abril

Día Mundial de los animales

Si algo hermoso ha tenido esta pandemia del Covid-19 ha sido elregreso de los animales a las ciudades.

Esta fecha se instituyó en el año 1908 debido a una iniciativa del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, presidente de la Sociedad Protectora de Animales por 42 años. Los animales domésticos constituyen una compañía para las personas, pero estas deben tener en cuenta que su tenencia responsable implica cuidar la higiene, alimentación y vacunaciones así como realizar los controles periódicos con el veterinario, con el fin de evitar que ocasionen problemas para la salud.