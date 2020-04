Horóscopo de Hoy, 18 de abril

El Pensamiento de Hoy

Hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa

Otto René Castillo

Por La Doctora Aurora

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Diálogo

Tendrás problemas de comunicación en esta difícil etapa. Busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan. La despreocupación es el único sentimiento que puede inspirar nuestra vida sin darnos argumentos para defendernos. No te preocupe, ocúpate de lo que tienes pendiente

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Animales

Los animalitos salvajes que ahora caminan libres por las calles de las ciudades nos dan un mensaje de humanidad, Le hemos ido quitando sus espacios sin consideraciones. Por eso en estos días aciagossentir que la naturalea revive lleva tu corazón de alegría y por primera vez en mucho tiempo te fijas en los pájaros, los zorros,las orcas y cuanto ser viviente te anuncia la grandeza del planeta tierra.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Reciclaje

Reiniciar las actividades después de la pandemia te causa angustia, después de un paréntesis sabes que debes volver a afrontar las responsabilidades de la familia, del trabajo y con tu persona. Te sientes un poco extraviado. Usa el método de las listas. Coloca los nombres de todas las personas, actividades y cosas y anota lo que debes hacer. Tienes un año para tachar

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Noticias

Los acontecimientos internacionales donde hay muertos por el Covid-19 te dejan muy triste, cuidado , cuando ocurren cosas que no dependen de ti debes traabajar para aliviar el dolor, pues no eres el causante. Ahora con las comunicaciones nos enteramos de los horrores del mundo, pero también de las bomdades. Piensa cómo puedes ayudar a los demás.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Oportunidades

Aunque no lo creas estás en un buen momento para iniciar actividades que te reportarán éxito económico y social, prepárate para cuando termine la cuarentena. Buen momento para la politica, el deporte o todo aquello que genera competencia. Te va bien porque sabe que lo mas importante es competir cada día contigo mismo. Mejorar tus marcas y capacidades y volverte cada día más fuerte y resistente

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Enojo

Cuídate de no dormir con el enemigo y no aceptar las violencia familiar. Por ningún motivo permitas que te maltraten o te levanten la voz en tu casa cuando se presente una crisis debida alencierro, la falta de recursos, el hacinamiento o simplemente el fastidio de no tener muchas cosas que hacer. La serenidad debe ser tu compañia.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Planifica

Los días difíciles podrían continuar por unos días y hasta meses, planifica los gastos y evita el derroche, estamos en tiempos de vacas flacas, muy flacas, hasta langostas azotan algunas ciudades, no te desesperes, los países quedan aun que la gente pase, No sabes si reir o llorar, mejor ponte a hacer planes y espera en paz. La clausura de actividades sociales te servirá para incrementar los lazos de afecto con quienes te rodean.

.»

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Aprovecha

Incrementas tus destrezas sexuales en estos días así el tiempo se pasa volando. Recorre el cuerpo de la persona amada, para que disfrutes del amor. Si tienes niños en casa diles que necesitas urgentemente una siesta y cierra la puerta con llave, pero asegúrate que ellos tengan un buen video juego que dure al menos media hora. Prueba.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Separación

La cuarentena te alejó de personas a quienes amas y desearías ver. Hay otras formas de comunicarse, tales como las redes sociales, las video llamadas, e incluso el teléfono. Encuentra la manera de sentirte mejor cada día,a pesar del aislamiento. Tal vez estas semanas te harán cambiar de opinión en tus creencias, valores y actitudes y también sobre otras personas.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Dolor

Situaciones inesperadas te producen un dolor tan grande que no puedes expresar, y es comprensible, la gente cree que lloramos solo en los velorios o cuando se muere un familiar, pero los verdaderos y grandes dolores conviven con nosotros en la vida cotidiana, y pocos se enteran del sufrimiento, busca la armonía y en dar amor mas que en recibir.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Dormir

Nada como una buena noche de sueño Se ha demostrado una correlación entre las calificaciones y la cantidad media del sueño. Se ha encontrado que la pérdida de una hora de sueño, equivale a la pérdida de dos años en la maduración y el desarrollo cognitivo. En los estudios realizados se encontró que los adolescentes que recibieron un sobresaliente tuvieron 15 minutos más sueño que los estudiantes que recibieron una nota más baja. ¡Así que 15 minutos cuentan!

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Sorpresas

Has sido bendecido con mucho amor, pero en muchas ocasiones no te has dado cuenta. Es tiempo de abrir tu corazón y dejar que la magia del momento te arrope. Atrévete y comunícate con esa persona en la que siempre has tenido interés. Aprovecha estos días para expresar tus buenos sentimientos y encontrarás sorpresas muy bonitas.

Efemérides

Tal día como hoy

Escritora y activista feminista surcoreana

Na Hye-sok (1896–1948) fue una escritora y pintora feminista coreana. Fue la primera pintora profesional y la primera escritora feminista en Corea.3​ Pintó algunas de las primeras obras de estilo occidental de Corea y publicó novelas y relatos cortos feministas.4​ Su obra escrita más importante, «Kyunghee», publicada en 1918, trata del autodescubrimiento de una mujer y la posterior búsqueda de sentido en la vida como una «nueva mujer». Es el primer relato corto feminista de la literatura coreana.

En 1920, Na Hye-sok, junto con Kim Won-ju y diez literatos más, fundaron la revista literaria P-yeho.9​ A principio de la década de 1920, tanto Kim Won-ju como Na Hye-sok aportaron una serie de artículos para la primera revista para mujeres coreanas, que se llamó Sinyeoja (“Mujer nueva”), acerca de cómo mejorar la vestimenta de las mujeres coreanas. Sostenían que era necesaria una ropa más funcional y práctica para mejorar la higiene, salud e imagen personal de la mujer coreana, y criticaban los vestidos tradicionales coreanos que no consideraban el confort, la protección y la comodidad de la mujer.10​

En abril de 1920 se casó con Kim Woo-young en el salón de bodas Jeongdong en Seúl. Se casaron por amor, algo poco común en la Corea de la época.

En 1927 Na Hye-sok y su marido hicieron un recorrido de tres años por Europa. Se dice que estando en París con su marido ausente, tuvo un affaire con Choi Rin, líder de la religión Chendogyo, lo que la convirtió en carne de cañón para los periodistas. Su marido pidió el divorció por la infidelidad,11​12​ pero no se sabe si realmente le fue infiel. Su diario muestra que hasta finales de la década de 1930 luchó por mantenerse fiel a los roles tradicionales de esposa y madre a pesar de las muchas humillaciones y frustraciones de su infeliz matrimonio. De cualquier forma, se la tachó de ser una mujer que utilizaba sus pretensiones artísticas como una excusa para tener aventuras sexuales.

A pesar del divorcio y de la mala reputación, Na Hye-sok continuó pintando y ganó un premio especial en la 10º Exhibición de Arte Joseon en 1931. También publicó un relato titulado «Confesión de un divorcio» en la revista Samcheolli en 1934, donde habló de temas como la desigualdad entre hombres y mujeres según la moral y tradición coreanas, desafiando el sistema social patriarcal y la mentalidad machista de la Corea de aquel entonces.

Murió sola el 10 de diciembre de 1948 en un hospital para mendigos. Era frecuente mentar su final para regañar a las mujeres jóvenes coreanas con ambiciones literarias o artísticas con frases como: «¿Quieres ser otra Hye-sok?».11​13​ Sin embargo, recientemente se la ha reconocido en Corea por sus logros en el arte y la literatura. El Seoul Arts Center abrió una exposición retrospectiva de sus obras en el año 2000.

