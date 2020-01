Dra Aurora Horóscopo de Hoy, 8 de enero

El Pensamiento de Hoy “La tragedia es en esencia una imitación no de las personas, sino de la acción y la vida, de la felicidad y la desdicha.” ARISTÓTELES

Por La Doctora Aurora

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Cambios

Tendrás muchas oportunidades,¡atrévete al cambio! No te arrepentirás, lograrás mejorar tu relación no solo en el ámbito laboral, sino además en el sentimental.Habrá cooperación y respeto, ¡mucho respeto entre ustedes! 2020 será fenomenal. Sólo recuerda que nada es igual a lo que ocurría hace 20 años.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Imprevistos

Surgirán problemas en el trabajo porque otros te plantean un cambio de enoque sobre lo que estás haciendo. Al principio de te va a molestar, porque te cuestan los cambios, pero se acerca el año de la rata en el horóscopo chino y todos los planetas indican que nada será igual después del 2020

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Familia

No tienes que comprar todo lo que ves, por eso es mejor que disfrutes en lugares públicos como las plazas, las iglesias y los parques. Ve a algún concierto con tu hermosa familia, ya que las cosas hogareñas se encuentran dentro de sus gustos, pueden convertirse en excelentes padres. Siempre será su prioridad la salud, felicidad y por supuesto, la educación de sus hijos.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Vejez

Es conveniente un plan de actualización física. Te dicen que la edad está en la mente, pero sabes que el tiempo no pasa en vano. Sientes muchos dolores en tu cuerpo y te ves dun poquito deteriorado. Hay tres tipos de viejos, los que esperan que un gran acto de caridad los ayude a salir del hambre, los que quieres que otros resuelvan susproblemas y quienes se ocupan de resolver sus problemas por sus propios pasos. Perteneces al tercer grupo.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Paciencia

Soportar en silencio engaños o mentiras no va contigo. Ya no tienes paciencia para más mentiras ni excusas, ha llegado el momento de pensar en ti. Trata de alejarte de esa relación tóxica que te consume. La oportunidad de tu vida ha llegado hasta tu puerta, quizás necesites algo de organización con tus obligaciones en tu trabajo, ya que esto podría ser un inconveniente.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Errores

Tiendes a repetir las mismas equivocaciones del pasado. Es bueno que reflexiones todos los días un poco. No vuelvas a caer en los mismo errores , de los que te costo mucho tiempo recuperarte. Puedes equivocarte pero si reconoces tus faltas y escoges una nueva ruta, podrás disfrutar de un viaje increible que marcará tu vida.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Tensiones

Reiniciar las actividades después de las fiestas te causa angustia, después de un paréntesis sabes que debes volver a afrontar las responsabilidades de la familia, del trabajo y con tu persona. Te sientes un poco extraviado. Usa el método de las listas. Coloca los nombres de todas las personas, actividades y cosas y anota lo que debes hacer. Tienes un año para tachar.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Mandamientos

Evita hacer transacciones con los hechos inmorales. Las buenas costumbres no se relajan. Ahora creen que robar no es pecado y si te descuidas te quedas sin celular, sin vasos, son llantas. En estos tiempos hay muchos “vivos” que pueden engañarte, la cautela es buena compañera. Camina por el lado seguro y conocido, no es hora para estar inventando.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Mundo

La situación del mundo es tan complicada en este momento, que es necesario leer lo que otros dicen para que te ayuden a comprender este mundo. Si te sientes perdido, recuerda que el amor es mejor compañero de vida que el terror. En esta temporada de enfrentamientos deberías comunicarte mejor, prueba algunas rutas que permitan que otros conozcan los que tu piensas o haces

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Incertidumbre

Sufres ataques de ansiedad y te sientes un poco perdido, no te preocupes, eso ocurre algunas veces a los de tu signo. También tienes arranques de vivacidad y optimismo, intenta ver el lado positivo de la vida recuerda que tu signo es como el arcoiris a veces está en rojo y otras en amarillo. Sólo tienes que confiar en tu buena estrella y no sufrir por adelantado, el planeta siempre está en movimiento y tu no lo puedes detener

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Magia

Tiempos mágicos en los cuales pueden ocurrir muchas cosas, sientes que te elevas por encima de las circunstancias, porque te ayudan tu intuición y tu capacidad de trabajo, pero tambien esa magia que sabes encontrar en las cosas sencillas de la vda como cocinar, lavar, barrer o hablar con un niño o un anciano. No necesitas cosas materiales porque nacieste con la varita mágica de la felicidad.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Educación

Trata de aprender algo cada día, ya que hay muchas opciones, cursos, jornadas, además es divertido inscribirse en un curso de computación, tejido o comida japonesa. Cultiva la formación y la educación continua . Un oficio puede salvar tu vida en tiempos de crisis mucho mas que un título universitario. Usa las manos para conseguir dinero.

Efemérides

Tal día como hoy

el 8 de enero de 1958:

Charles de Gaulle es electo presidente de Francia

Fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió el Gobierno Provisional de la República Francesa de 1944 a 1946 para restablecer la democracia en Francia. Fue una figura predominante en Francia durante la Guerra Fría, además de ser promotor de la reconciliación franco-alemana y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea, lo cual hacen que su pensamiento continúe influyendo en la política de su nación. En 1958, abandonó su retiro de la política tras haber sido nombrado primer ministro por el presidente René Coty. Su principal obra como presidente del gobierno fue la promulgación de una nueva constitución, la cual dio paso a la Quinta República una vez que esta se aprobó mediante un referéndum. Ese mismo año fue elegido presidente y fue reelecto en dicho cargo en 1965 al cual renunció en 1969.

Frustrado por el regreso del mezquino partidismo en la nueva Cuarta República, dimitió a principios de 1946 sin dejar de lado la actividad política al haber fundado el partido Agrupación del Pueblo Francés (Rassemblement du Peuple Français, RPF).

No obstante se retiró de la política a principios de la década de 1950 y escribió un libro sobre su experiencia en la guerra titulado Memorias de Guerra, el cual rápidamente se convirtió en un elemento básico de la literatura francesa moderna.

Cuando la Guerra de Independencia de Argelia estaba desgarrando la inestable Cuarta República, la Asamblea Nacional lo trajo nuevamente al poder durante la crisis de mayo de 1958. Fundó la Quinta República con una fuerte presidencia, y fue elegido para continuar en ese puesto. Logró mantener a Francia unida mientras daba los pasos para terminar la guerra, pese a la molestia de los Pieds-Noirs (franceses étnicos nacidos en Argelia) y de los militares; ambos anteriormente habían apoyado su regreso al poder para mantener el dominio colonial. Le otorgó la independencia a Argelia y progresivamente a otras colonias francesas.