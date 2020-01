Dra Aurota Horóscopo de hoy, 9 de diciembre

Pensamiento de Hoy

Tú querías corazones y flores, tú tienes mi corazón y aquí están las flores.

Sombras de Grey

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Complacencia

Una organización a la cual perteneces se compporta demanera inadecuada. Te cuidado pues te harán críticas injustas, pero hay otra, donde comienzas, que están encantados con tu presencia. Recuerda que las organizaciones son como la vida misma, nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y tienen que entrar en reciliensia, es decir, actualizarse, pero muchas no lo hacen y comienzan los conflictos.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Flexibilidad

Los pragmáticos son ideales para trabajar en equipo en ambientes relajados y flexibles. A ellos no les importa la ropa, el horario, la ubicación de las sillas y las mesas, sino los resultados. Explicas lo que quieres, lo expresa verbalmente y luego por escrito para que no queden dudas, cómo lo logres no le interesa, pero si no lo logras seguro buscarás a otra persona que sí pueda afrontar el reto. Lo malo es que no negocia y si algo no se le da lo deja, el mundo tiene mucho por hacer para andar perdiendo el tiempo.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Lealtad

Eres fiel y trabajador, no andas hablando mal de tus compañeros y se te da fácil el trabajo en equipo, el elemento negativo es que prefieres pasar inadvertido, funcionas mejor si nadie te molesta, y ayuds a todos, pero como no te ven no te ascienden, aun cuando deberías ocupar mejores posiciones. Batallas contra la instrospección, pero si pones tu cara de piedra jamás nadie descubrirá por tu culpa los secretos de la empresa.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Seguridad

Si eres el jefe dedicas tiempo y esfuerzos para cumplir con lo que te propones, si eres segundo o tercero, nunca menos que eso, apoyas al jefe con lealtad. Si crees en algún proyecto o idea quedarás allí aun cuando todos se marchen. Pero, como te gusta ser el primero, y eres brillante, tiendes a ser demasiado competitivo, prefieres trabajar con autonomía y te cuesta conformar equipos. Recuerda que «unidos venceremos».

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Enojos

Te molestas y explotas, dices que tu carácter es como la espuma de la cerveza, que sube y baa y nada pasa.Pero en ese «subir la espuma» haces daño a otros y luego no te das cuenta. Meor evita los arranques de rabia, eres inteligene y debes aprender a controlarte, en estos tiempos nadie aguanta el irrespeto de otros, por muy rey que se sienta o muy importante que se crea.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Confianza

Eres fiable para quienes trabajan contigo, con quienes armas un grupo compacto, pero con los de afuera no tienes contemplaciones. Respondes de mala manera cuando sientes que entran en tu territorio, y si las cosas salen bien es por el trabajo tuyo y de tu gente, pero si salen mal, es porque los demás se equivocaron, una especie de Ley del Embudo, lo grande para ti y tu clan y lo delgado para todos los demás, pero eres eficiente y resuelves cuando otros se dan por vencidos.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire



Eventos

Se te pueden presentar todos los problemas juntos que tú sabrás cómo resolverlos. Puedes organizar eventos exitosos, no importa si se rompe un traje se daña el micrófono o un novio olvidó los anillos de la boda, tú resuelves. Sabes trabajar en equipo y compartes responsabilidades con otros, pero al terminar tus actividades, a otra cosa mariposa, eres de los que crees que por un lado marcha el trabajo y por otro tu vida priv

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Dispersión

Eres un excelente trabajador sobre todo en organizaciones que requieren cambiar actividades y omiten la rutina. Te adaptas de una situación a otra con facilidad. El problema está en que profundizas poco porque tienes mucho talento, y ademas eres tan sociable que pierdes una buena parte de tu tiempo productivo charlando en los pasillos. Crea y busca uuna persona mas práctica para que ejecute.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Observación

Los gastos de última hora y las reparaciones de artefactos te traen de cabeza. Un plan de pago a plazos pueden sacarte del apuro. Mira cómo los árboles se llenas de flores de todos colores, es la magia de la primavera, pro hemos perdido la capacidad de observación. También hay frutos a muy buen precio, mangos, aguacates, guanábanas. disfruta de los dones que da la naturaleza, en mayo son abundantes, pero hay que verlos.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Contratiempos

Te esperan algunos días un poco complicados pero descansarás cuando disfrutes las vacaciones. Todos creen que sus problemas son los peores del mundo, vemos la vida desde nuestro ombligo y poco entendemos lo que ocurre con los demás. Si quieres que tus problemas dejen de abrumarte, piensa en lo que otros están pasando. Las malas rachas ya terminaron, ahora comienza la temporada de cambios.

.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Comunicación

Se activan las barreras que impiden que te comuniques, comenzando por el internet que falla cada vez llueve, pero también hay muros en tu corazón debido a los prejuicios, los miedos, y las debilidades psicológicas que son distintas en cada persona. Si tienes algo importante que decir, mejor hazlo mañana. Piensa lo que quieres plantear y ordena los pensamientos para que no te disperses.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Sinceridad

Trabajas donde seas feliz y recibas aprecio, ademas dónde valga la pena .

Eres tan frontal y directo que es mejor que intentes usar un poco de diplomacia con quienes te rodean, porque tu exceso de sinceridad y tu autenticidad resulta un poco pesada. Hay normas de cordialidad y urbanidad que deberías cumplir, habrá una lección importante en el trabajo que por muy sencillo que parezca será una enseñanza valiosa para el crecimiento profesiona

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 9 de enero de 1858

En la República de Texas se suicida Anson Jones, el quinto y último presidente de ese país (que actualmente forma parte de Estados Unidos).

La República de Texas (en inglés: Republic of Texas) fue un estado independiente en América del Norte, que existió entre el 2 de marzo de 1836 y el 29 de diciembre de 1845, cuando se produjo la anexión de Texas a los Estados Unidos de América. Originalmente territorio novohispano y después mexicano, Texas se separó de México tras la guerra de independencia de Texas. En 1846, finalmente se produjo la transferencia de poderes a los Estados Unidos, hecho con que concluyó la efímera república.

México consideró la anexión como un acto de guerra y se movió para retomar Texas. La guerra entre Estados Unidos y México que siguió fue «sangrienta, costosa y tan controvertida como la propia anexión», dice el sitio web informativo de la Biblioteca Estatal de Texas . Jones no pudo restablecerse en la vida pública, y aunque se convirtió en un plantador próspero, nunca dejó de pensar en su rechazo por parte del público de Texas. Se lastimó gravemente el brazo en una caída y, a principios de 1858, se suicidó.