El Pensamiento de Hoy

Por la Doctora Aurora

Aries 20 marzo. 21 abril

Actualizarse

Trata de conocer las nuevas tendencias. En este mundo cambiante se pone de moda lo que tienes tirado en un viejo closet. Saca todo lo que está dañado y no tiene remedio. Renueva tu fe y tus amistades, antes de fin de año te sentirás mejor. Actualiza también tus sentimientos de acuerdo a los mas altos valores de la humanidad, nada de bajezas, eso dejalo para quienes no tienen esperanza.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Crianza

Te gustan los niños y vas a pasar ratos muy felices con pequeños en el día de hoy. Criar contempla sacrificios, pero sin la crianza no mejora la humanidad. Cría niños, sobrinos, animales, o plantas, criar en cierto modo es crear mejores seres en este planeta que a veces luce tan desolado. También puedes criar ideas, sueños y proyectos. La crianza de los niños es lo más importante en una sociedad y muchas veces la dejamos en el último lugar.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Diligencias

Tienes que hacer cosas que te fastidian pero son importantes: Revisa la ropa que te vas a poner en estos días. Busca un contador honrado e inteligente que calcule tus impuestos de modo más justo. A los mandatarios les encanta subir los impuestos para mover más dinero, pero existen muchos productos exonerados. Búscalos. Comienza a comprar lo que necesitarás en Navidad.

Cáncer

Conversación

Hay un diálogo que deseas tener con alguien importante de tu vida pero lo has ido postergando. Busca cualquier excusa y dile a esa persona lo que sientes. Triste es sentir que alguien se fue y nunca pudimos decirle lo que sentíamos. Desde el amor hasta el perdon, aprovecha estos días para decir las cosas que tienes pendientes con familiares y amigos Diga lo que tiene atorado en el pecho.

Liberación

Aprovecha estos días, antes del frío intenso, para sembrar plantas alimenticias, hierbas aromáticas, especias y todas esas cosas que caben en un jardín casero o un balcón. Cultiva también la amistad, la decencia y las buenas costumbres.Los que te rodean te ofrecen lo mismo de siempre, pero tú quieres algo distinto. No intentes parar esa mala racha con otras personas es preferible que te alejes. La gente está pasada de aburrida y sonsa.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Cambios

Prepárate porque vienen cosas nuevas en tu vida. no tienes que hacer lo que te pueda retrasar en este momento, así que no dudes del camino actual, es bueno para ti. la suerte es bastante predecible. Si deseas más suerte, tener más oportunidades intenta ser más activo. Aparecen con más frecuencia las buenas oportunidades pero muchas veces no las vemos. Manten la mente abierta y tendrá hoy una agradable noticia.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Espacio

Tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Los días festivos te darán oportunidad de viajar. Organiza todo con tiempo. Estarás en un sitio con una vista preciosa e inolvidable. Sal de vacaciones merecidas, ve a una Iglesia. Aprovecha estos planes para profundizar las relaciones con tu familia. Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Luz

Muchos te considerarán ahora fuente de luz y vida para tu pareja, amigos y familia. A través de viejos contactos se abrirán nuevas puertas para ti. Lo que hace que artistas y políticos pierdan simpatías es la repetición, quienes siempre mantienen las mismas promesas y mentiras se van marchitando.Nadie quiere más de lo mismo, ni a gente pasada de moda.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Regalos

No olvides que los mejores regalos que nos da la vida son gratis: los colores, aromas y sabores, la familia, las tardes soleadas, todos son presentes que debemos agradecer. Recuerda que tu presencia es el mejor presente para tu familia. Forma parte de algún grupo, además de la familia, un club, un partido, una asociación, una religión. Todo ser humano debe permanecer a algo, eso le ayuda a compartir y a la vez lo protege.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Cacerías

El individualismo es agradable sólo por un tiempo y en apariencia, marchas mejor en compañía que solo. Pero, ojo, un grupo no es una pandilla ni tu eres pandillero. Los cazadores tienen un estilo de vida interesante, Se mueven y buscan, esperan la presa y la toman, no sin antes medir si vale la pena el esfuerzo. Seducir es mejor que cazar, intenta acercarte con prudencia, para que no te agarren y resultes la presa fácil.

Acuario Enero 20 – Febrero 18

Soltar

Dejarás que hijos o familiaresa tomen sus propias decisiones aunque no te gustas. No te compliques por las decisiones que otros toman en sus vidas, durante esta semana tendrás que aceptar que muchas veces las cosas no son como uno espera, pero con el tiempo pueden mejorar, recuerda siempre que las decisiones de otras personas nunca están en nuestro poder.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Superación

Vas a avanzar aunque las cosas te parezcan difíciles. Vuelves a etapas que creíste superadas. Retrocede, analiza y luego avanza. No puedes cambiar el rumbo de nadie sin antes saber si lo desea, ya que hay muchas personas en el mundo que, pese a saber que pueden hacer más cosas en su vida, eligen el camino más complejo y que lo dirige directo al fracaso

Efemérides

El 21 de diciembre de 1937

Nació Jane Fonda

Fue uno de los grandes mitos eróticos de los años 60 y 70.