Como inmigrantes y residentes de un lugar nuevo para nosotros, hay veces que tenemos un poco de miedo el hacer preguntas o buscar información necesaria para vivir en esta comunidad. Hay veces que tenemos familiares y amigos que están dispuestos a ayudarnos, pero llevan mucho tiempo aquí y no tienen detalles de los últimos proyectos o las últimas leyes para servir a las personas recién llegadas.

Por Dra. Gemma Carrillo

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade han sido tradicionalmente el centro de información ayuda y refugio para nuestra comunidad. Siempre que se debe informar de algo a nuestros ciudadanos, las escuelas de nuestra área se convierten en el portavoz de la entidad o grupo que distribuye la información. La mayoría de las veces se pierden oportunidades únicas de triunfar por no hacer preguntas y buscar información.

The English Center cuenta con consejeros que no solo están dispuestos para ayudar, pero que tienen los últimos detalles sobre dónde acudir para obtener trabajo, seguro médico, vivienda y un sinfín número de necesidades básicas que debemos de atender. Lo importante es saber que estas personas están disponibles para ayudar, no hay preguntas bobas y que el trabajo de las personas que laboran en The English Center es el ayudar a todas esas personas que viven en nuestra comunidad y están tratando de crean un futuro mejor para ellos y sus familias.

El apoyo del The English Center no termina una vez que las personas entran en el salón de clases. Al contrario, los empleados que laboran en las escuelas públicas tienen el más grande deseo de servir y ofrecer a todas las personas de este condado todos los accesos a las informaciones necesarias para que se conviertan en miembros útiles y triunfadores. Aproveche sus estudios y la información que le ofrecemos para ayudar a tener un mejor futuro. Comience su futuro hoy.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

Otros artículos de esta autora