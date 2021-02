Durante la presentación del evento virtual de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dialogará con estrellas como Katy Perry, Natalie Portman, Carlos Vives, Julie Andrews y Common sobre los asuntos que los motivan tanto en la vida como en el arte, reportó efe

El evento tendrá lugar la noche de este sábado y se denomina “Icons on Inspiration”,

“La inspiración es una parte importante en todas nuestras vidas”, dice Dudamel en este especial al que tuvo acceso Efe antes de su estreno a las 18.00 horas de Los Ángeles (02.00 GMT del domingo).

My dear YOLA musicians share their love for classical, mariachi, and other musical styles they enjoy performing!

For more music and conversation, join me this Saturday for the @LAPhil's 'Icons on Inspiration' benefit event, streaming free here:https://t.co/C8lXlUKX85 pic.twitter.com/eMKES5yPBd

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) February 4, 2021