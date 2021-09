Este jueves se subirá el telón de la temporada 2021-2022 de la National Football League, pero los Miami Dolphins tendrán su primer partido, el domingo ante los New England Patriots.

Este primer encuentro de los cetáceos y los patriotas a desarrollarse en el Gillete Stadium, en Boston tendrá como atractivo que enfrentará a dos ex mariscales de campo egresados de la Universidad de Alabama.

Por los Dolphins estará el experimentado Tua Tagovailoa, que en la campaña pasada en la Semana 1 completó 20 de 26 pases.

Mientras, que Damien Harris lideró al conjunto de Boston con 691 yardas terrestres, lo cual fue lo mejor para su temporada.

El equipo dirigido por Brian Flores, informaron que no contarán con Austin Jackson quien fue colocado en la lista COVID-19 a principios de esta semana.

Flores había hecho varias jugadas durante la pretemporada con los jugadores de Miami Dolphins, con la finalidad de ver cual le funcionaba mejor para lo que será este principio de temporada.

Además, hizo algunos ajustes tanto en la parte defensiva como ofensiva, para así corregir los errores que sufrieron durante la temporada pasada y que le costaron varios desafíos.

