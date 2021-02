El dueño de un restaurante ubicado en Pompano Beach, Broward fue detenido por presuntamente ofrecer marihuana a los clientes que ingresaban a su establecimiento.

Louis Younglove, dueño del restaurante Chi-Town Italian Beef & Hot Dogs, fue arrestado al encontrarle en su establecimiento una cantidad considerable de opioides, el cual ha generado gran caos en Florida.

Detectives say there was more on the menu at a Pompano Beach restaurant than just Chicago-style hot dogs, pizza and chili.

Louis Younglove Sr. not only served up hot dogs with fixings. He helped some people get their fix by peddling drugs. https://t.co/XUzbSATexY

— Bergeron News (@BergeronNews) February 9, 2021