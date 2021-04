Dos duelos de 15 farmacias de Miami-Dade son acusados de robar de cupones para medicamentos proporcionados por compañías farmacéuticas.

Los hurtos están calculados en $8 millones, según informó la policía de Miami-Dade este lunes en un comunicado.

Los acusados tienen por nombre William Clero, 44, y Cesar Armando Perez Amador, 51. Supuestamente ambos presentaron afirmaciones falsas a los programas de ahorro de costos de las empresas al fabricar recetas para pacientes ficticios que no recibieron los medicamentos de sus farmacias.

Los dueños de las farmacias acusados del fraude, supuestamente se gastaron los reembolsos de cupones de drogas ilícitas en dos propiedades inmobiliarias de Miami-Dade y cuatro vehículos, incluido un Cadillac Escalade 2019, según muestran las investigaciones de los policías.

Ambos serán presentados ante la justicia el miércoles, donde serán acusados por cargos de fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero que se remontan al menos a cinco años.

Two owners of 15 pharmacies in Miami-Dade County have been charged with stealing more than $8 million from drug-coupon programs provided by pharmaceutical companies, according to a new indictment. https://t.co/S1F2Kq43FX

