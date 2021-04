Los recientes accidentes que han ocurrido, con los carros electrónicos de Tesla y su función de manejo automático ha generado controversia, en el mundo automotriz.

A los expertos les preocupa que el nombre de la función implique una funcionalidad mayor que la que realmente ofrece Tesla.

La empresa dirigida por Elon Musk prepara una versión beta amplia de la función, para así evitar menos riesgos.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo el lunes que los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado. Pero Musk no descartó que los hallazgos futuros pudieran revelar que el piloto automático estaba en uso. Tampoco compartió una teoría alternativa para el accidente.

Rivian will eventually go public. Given the Amazon partnership, they will likely continue to make Amazon vans. With the Tesla CT and Rivian trucks coming out, Ford is going to lose sales of the F-150. The data will be there after a year of CT production and a year of Rivian.

— Kodjovi J A (@Joscocok) April 21, 2021