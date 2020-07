Dunkin’ Donuts tiene previsto cerrar permanentemente el 8% de sus locales en EE.UU., lo que equivale a unos 800 restaurantes. Lo cierto es que la crisis provocada por el brote de coronavirus alrededor del mundo continúa afectando a pequeñas y grandes empresas, según difundió nbc-2

La compañía Dunkin Donuts tomó la decisión luego de revisar las ganancias del segundo trimestre del año, que fueron publicadas el jueves.

Dunkin’ describió los cierres como “racionalización de la cartera de bienes raíces” y dijo que las ubicaciones afectadas están en “lugares de bajo volumen de ventas”. Estas representan solo el 2% de sus ventas en EE.UU. a partir de 2019, informó CNN.

Más de la mitad de los cierres son restaurantes ubicados en tiendas de conveniencia Speedway. Estos lugares se cerrarán a finales de este año, informó CNN.

