¿Quieres un regalo de Navidad anticipado? La mayor parte de la colección de películas de James Bond es completamente gratuita para ver en YouTube durante un tiempo limitado.

Por Redacción Miami Diario

Por supuesto, tendrá que sentarse a ver anuncios, pero son gratis. Y no todas las películas están en YouTube; Tendrá que alquilar o comprar Skyfall y Spectre si quiere ver esas dos entregas. No se sabe cuánto tiempo estarán disponibles para transmitir de forma gratuita, pero imaginamos que el acuerdo no durará para siempre, especialmente con la próxima película de Bond, No Time to Die, que se lanzará en abril de 2021 después de un año de retrasos. .

Una colección de 22 películas sobre el legendario agente 007, protagonizadas por Sean Connery, Pierce Brosnan, entre otros actores, estarán disponibles en el canal youtube.com/watchbond de la productora Metro-Goldwyn-Mayer.

‘El mundo no es suficiente’, ‘El mañana nunca muere’, ‘El ojo dorado’, ‘Desde Rusia con amor’, ‘Casino Royale’ (versión de 1954), entre otras, son las cintas que los residentes en EE.UU. podrán disfrutar gratis, aunque con publicidad. Para los suscriptores de YouTube Premium esas películas están disponibles sin publicidad.

Fuente: RT

