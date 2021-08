Pese a que durante el mes de julio el flujo de migrantes venezolanos que ingresan a Estados Unidos se desaceleró, la cifra sigue siendo más alta a la registrada durante todo el año 2020.

En julio, aproximadamente 6.254 migrantes venezolanos cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. Este es tercer número más alto registrado, solo por debajo de los 7.663 que ingresaron en mayo, y los 7.729 de junio.

En todo el año 2020 llegaron al país 4.520 venezolanos, siendo el mes de enero el que registró un mayor número de ingresos con 1.042 ciudadanos.

A medida que la crisis económica, social y política en Venezuela se intensifica, un mayor número de venezolanos toma la decisión de abandonar el país en busca de mejores oportunidades.

En la frontera entre Estados Unidos y México el flujo migratorio en los últimos tres meses de 2021 ha sido mayor al visto en los últimos 14 años.

The flow of Venezuelans entering the U.S. slowed last month. But the 6,254 Venezuelan migrants encountered last month along the US-Mexico border is still the third highest on record and more than all previous 14 years combined! pic.twitter.com/1dunoYOwmX

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 18, 2021