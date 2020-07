Dwyane Wade eliminó un tweet en apoyo del presentador de televisión, Nick Cannon, a raíz del despido del artista por hacer comentarios antisemitas en un podcast.

Después de tuitear inicialmente en Cannon, “Estamos contigo”, seguido de un puño negro y “¡Sigue liderando!”, Wade luego lo borró y emitió un segundo tuit para explicarse, reportó WSVN.

“Quiero aclarar mi tweet ahora eliminado. No estaba apoyando o tolerando lo que Nick Cannon dijo específicamente, pero había expresado mi apoyo a que él poseyera el contenido y la marca que ayudó a crear”, escribió Wade, seguido de un emoji de oración.

Poco tiempo después, volvió a twittear.

I was too quick to respond without being fully informed about his hurtful anti-Semitic remarks. As you all know I have ZERO tolerance for any hate speech!

