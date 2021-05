Participar en unos Juegos Olímpicos de verano en 2014 parecía algo impensable para Eddy Álvarez, quien se quedó con la medalla de plata en el relevo de 5000 m en los Juegos Olímpicos de Sochi.

Sin embargo, 7 años más tarde parece que la realidad está cerca, ya que forma parte de la lista preliminar de Estados Unidos 28 jugadores del campo de entrenamiento de USA Baseball el domingo. La lista final de 26 hombres se anunciará el próximo domingo.

Este equipo se disputará un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebrarán a partir de julio. Se enfrentará a Nicaragua el 31 de mayo en Clover Park en Port St. Lucie, Florida, en su primer juego del Clasificatorio de Béisbol Américas de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) que se extenderá hasta el 5 de junio. El mejor equipo obtendrá su pase directo, mientras que las naciones que queden subcampeón y tercero competirán en la clasificación final en Taichung y Douliou, Taiwán, del 16 al 20 de junio.

To the relief of his brother, 30-year-old @Marlins rookie @EddyAlvarez90, a former speed-skating prodigy and Olympian, ditched his tights for Major League Baseball. #RealSports is all-new tonight on @HBO. pic.twitter.com/JTlMgGThX4

— Real Sports (@RealSportsHBO) August 18, 2020