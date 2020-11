Uno de los actores venezolanos con mayor proyección en Hollywood es Edgar Ramírez, quien no solo ha brillado destacado en el mundo por su talento histriónico sino también por sus cualidades físicas, reportó lasopa

Pr tal motivo el actor venezolano ha sido seleccionado por la revista People como uno de los hombres vivos más sexy.

Lo cierto es que la prestigiosa revista incluyó a Édgar Ramírez en su edición Sexiest man alive, y le realizó una entrevista sobre aspectos de su personalidad y su visión por la situación que atraviesa el planeta.

En ese orden, Ramírez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía para agradecer por la entrevista y por elegirlo entre tantas personalidades.

Thank you @people for this beautiful invitation. In a time where all we long for is closeness and human warmth,it was truly special to do this work together • Photography @austinhargrave #peoplemagazine #sexiestmanalive pic.twitter.com/ZQ12cUAlwO

— Edgar Ramírez (@edgarramirez25) November 27, 2020