Los residentes del edificio Devon, en Miami Beach tuvieron que ser desalojados de emergencia debido a los problemas estructurales que hay en la construcción.

La construcción se encuentra ubicada en la avenida Indian Creek Drive, a la altura de la calle 69, de Miami Beach.

La inspección por parte de la ciudad indicó que el edificio hay severas deficiencias estructurales, por lo cual se tuvo que tomar la decisión.

El conjunto residencial Devon, fue construido en 1939, a poco más de 3 kilómetros de donde se encontraba la torre Champlain Towers South, que se derrumbó el pasado 24 de junio y que dejó a más de un centenar de muertos.

El problema estructural detectado por las autoridades tiene que ver con rajaduras en el cemento por deterioro a lo largo de los años y posible falta de mantenimiento

Los dueños del edificio han decidido demolerlo en el próximo mes de diciembre. En el terreno se construirá un nuevo proyecto de viviendas.

Esta es la tercera edificación que es desalojada, ya que anteriormente las autoridades mandaron a reubicar a los residentes de los complejos habitacionales del edificio Crestview Towers, en Nort Miami Beach y Champs Elysee, ubicado en la avenida Lenox a la altura 1619, en South Beach.

Miami Beach Evacuating Devon Apartments Due To Safety Concerns

