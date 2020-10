Los últimos meses han sido difíciles para todas las personas que se enorgullecen de la educación de último calibre que ofrecemos en las escuelas públicas del Condado Miami-Dade. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de educar y nuestra manera de aprender. No obstante, hemos continuado nuestra meta de ofrecer una educación que apoye a nuestros contribuyentes para que de esta forma puedan mejorar sus vidas y las vidas de sus familias.

Por Dra. Gemma Carrillo

The English Center es parte de las escuelas públicas del Condado Miami-Dade y sirve a la población de personas mayores de 16 años. Somos el único centro del condado que ofrece servicios a la comunidad desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Además, los estudiantes tienen opciones de inscribirse desde lunes a domingo. Siendo de esta forma la única escuela en todo el país que ofrece clases todos los días de la semana.

The English Center da la oportunidad a todas las personas interesadas en adquirir una carrera corta u obtener destrezas adicionales para que se conviertan en miembros útiles y triunfadores de nuestra comunidad. Después de 6 meses de impartir clases virtualmente, el centro está abierto al público y la educación continua. Naturalmente, los protocolos de distancia social continúan para asegurar que todos los que estudien, laboren o visiten nuestro centro estén protegidos.

Las clases que ofrecemos son de inglés como segunda lengua, GED (preparación básica), lectura, matemáticas, ciudadanía, educación básica de adultos y naturalmente otras carreras cortas para ayudar a que las personas puedan conseguir empleo que posiciones que son lucrativas como técnico de computadoras, reparación de computadoras, programador de redes, mecánico de aire acondicionado, contabilidad, cuidado de niños y hasta cosmetología.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

Otros artículos de esta autora