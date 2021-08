Estados Unidos cree que es “altamente probable” que haya otro ataque terrorista contra el aeropuerto de Kabul en las próximas 24 a 36 horas, en lo que está siendo la última fase de su retirada militar con el transporte de soldados y material fuera del país.

“Nuestros comandantes me han informado de que un ataque es altamente probable en las próximas 24 a 36 horas”, anunció en un comunicado el presidente estadounidense, Joe Biden, después de reunirse con su equipo de seguridad nacional.

El mandatario avisó de que la situación sobre el terreno es “extremadamente peligrosa” y la amenaza de ataques continúa siendo “alta”, después de que el jueves el Estado Islámico (EI) perpetrara un atentado contra el aeropuerto de Kabul y acabara con la vida de decenas de personas, incluidos 13 militares estadounidenses.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv

— President Biden (@POTUS) August 28, 2021