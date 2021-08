Funcionarios de salud pública y expertos médicos de Estados Unidos anunciaron en una declaración conjunta el pasado miércoles que se ofrecerán dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19 este otoño boreal, sujetas a la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y a la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

“Estamos preparados para ofrecer dosis de refuerzo para todos los estadounidenses a partir de la semana del 20 de septiembre y a partir de 8 meses después de la segunda dosis de una persona”, dijeron funcionarios de salud de EE.UU., incluida la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, y la comisionada interina de la FDA, la Dra. Janet Woodcock, en la declaración.

“En ese momento, las personas que se vacunaron por completo en las fases iniciales de la vacunación, incluidos muchos proveedores de atención médica, residentes de hogares de ancianos y otras personas mayores, probablemente serán elegibles para una dosis de refuerzo. También comenzaríamos los esfuerzos para administrar las vacunas de refuerzo directamente a residentes de centros de atención a largo plazo en ese momento, dada la distribución de vacunas a esta población al comienzo del proceso y el aumento continuo del riesgo que representa el covid-19 para ellos”, detalla el comunicado.

Los funcionarios escriben que las vacunas de covid-19 autorizadas son “notablemente efectivas para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, incluso contra la variante delta de amplia circulación”, pero está claro que la protección contra el coronavirus comienza a disminuir con el tiempo, informó CNN.

Today, our medical experts announced a plan for booster shots to every fully vaccinated adult in America.

This shot will boost your immune response — and it’ll increase your protection from COVID-19.

