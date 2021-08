Una detonación controlada por las fuerzas estadounidenses que se escuchó en todo Kabul ha destruido la Base Eagle, el último puesto de avanzada de la CIA fuera del aeropuerto de Kabul, confirmaron a The New York Times funcionarios norteamericanos.

Según explicaron al diario estadounidense, la voladura de la base tuvo por objeto garantizar que cualquier equipo o información no cayera en manos de los talibanes.

La Eagle Base (Base Águila), que comenzó a funcionar a principios de la guerra en una antigua fábrica de ladrillos, fue utilizada durante todo el conflicto. Pasó de ser un pequeño puesto de avanzada a ser un centro en expansión que se utilizaba para entrenar a las fuerzas antiterroristas de las agencias de inteligencia de Afganistán.}

Tonight the last remaining base belongs to Afghan Eagle Forces in Kabul was evacuated. All the sensitive documents were shredded & military equipment were detonated.

The base was the headquarters for many major op including the killing of al-Qaida's second-in-command in Ghazni

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 26, 2021