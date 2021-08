Se utilizarán aviones civiles para ayudar con la evacuación de personas de Afganistán, dice Estados Unidos. Dieciocho aviones trasladarán a personas a terceros países desde lugares seguros fuera de Afganistán, dijo el Pentágono.

Muchos miles de afganos están hacinados en las afueras del aeropuerto de Kabul, desesperados por huir del país después de que los talibanes llegaron al poder el 15 de agosto.

El presidente Joe Biden dijo el domingo que Estados Unidos había evacuado a casi 28.000 personas la semana pasada.

“No hay manera de evacuar a tanta gente sin dolor y sin las imágenes desgarradoras que se ven”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, y agregó: “Tenemos un largo camino por recorrer y muchas cosas pueden salir mal”.

Al menos 20 personas han muerto mientras miles hacen cola fuera del aeropuerto de Kabul, dijo un funcionario de la OTAN a la agencia de noticias Reuters, con informes de que algunos estaban siendo aplastados hasta la muerte.

Según los informes, la escena del domingo fue más tranquila que en días anteriores.

El ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey, dijo que los talibanes ahora estaban agrupando a la gente en filas en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, haciendo que el proceso fuera más rápido para aquellos que esperaban irse.

El Reino Unido ha evacuado a 5.725 personas desde el 13 de agosto, dijo el Ministerio de Defensa (MoD) el domingo por la noche.

El Reino Unido tiene más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en Kabul.

Movilización de la flota aérea civil

El domingo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la activación de la Flota Aérea de Reserva Civil (CRAF) para ayudar con la evacuación.

Esto permite a Estados Unidos movilizar aerolíneas civiles para ayudar en caso de emergencia. Se utilizó por última vez antes y durante la invasión estadounidense de Irak en 2003 y la Guerra del Golfo de 1990-1991.

Según el comunicado, la activación de nivel uno es para 18 aviones: cuatro de United Airlines; tres de American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines y Omni Air; y dos de Hawaiian Airlines.

La activación del CRAF ayudará a los aviones militares a concentrarse en las operaciones dentro y fuera de Kabul, agrega el comunicado.

¿A dónde irán todos los refugiados afganos?

“Estos vuelos de reserva civiles ayudarán a facilitar el transporte seguro [de los evacuados] a terceros países”, dijo Biden el domingo. “Ninguno aterrizará en Kabul”.

El presidente dijo que se había establecido una serie de “estaciones de procesamiento” en más de dos docenas de países, donde los evacuados serían examinados y autorizados.

“Daremos la bienvenida a estos afganos que han ayudado a Estados Unidos a llegar a sus nuevos hogares, porque eso es lo que somos”, agregó Biden.

La noticia llega cuando el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció que todavía se cree que hay varios miles de ciudadanos estadounidenses en Afganistán.

En declaraciones al programa State of the Union de CNN el domingo, Sullivan dijo que no podía dar un número exacto, pero señaló que se continuaba trabajando para evacuarlos.

Sullivan también describió la amenaza de ataques del grupo Estado Islámico contra el aeropuerto como “real” y “aguda”.

Mientras tanto, el funcionario talibán Amir Khan Mutaqi ha culpado a Estados Unidos por el “drama de la evacuación” en el aeropuerto.

Estados Unidos está bajo presión para extender las evacuaciones más allá de su final previsto el 31 de agosto. Biden dijo que se estaban llevando a cabo discusiones sobre la extensión del plazo, pero que “nuestra esperanza es que no tendremos que hacerlo”.