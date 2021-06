Ante el incremento en la demanda de viajes por el verano, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció nuevas medidas para garantizar la seguridad de las personas que decidan viajar en avión, pues algunas cosas han cambiado desde que llegó la pandemia.

La TSA detalló que instaló puntos de control de seguridad aeroportuaria mejorados, reportó Conexionmigrante.

Adicional a esto, tiene a más de 46 mil profesionales de seguridad altamente capacitados en los aeropuertos.

VIDEO: With #SummerTravel picking up, we suggest getting to your airport early and remembering to #PackSmart. This includes placing your keys and phone in your carry-on bag and having your ID and boarding pass ready. This helps keep our lines moving. pic.twitter.com/WZaD7s5bgs

— TSA (@TSA) June 3, 2021