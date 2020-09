El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes una serie de sanciones contra el gobierno de Irán en las que incluyó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, quien según fuentes del gobierno estadounidense desobedeció el embargo de armas de las Naciones Unidas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció “el primer paso” de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para imponer sanciones al Ministerio de Defensa iraní y a las industrias que trabajan directamente con ese departamento del gobierno, reportó Alberto News.

Pompeo confirmó durante una conferencia en el departamento de Estado que las sanciones incluyen a Maduro, al que se refirió como “el anterior presidente de Venezuela”.

En su intervención, Pompeo explicó que “oficiales corruptos de Teherán han trabajado con el ilegítimo régimen en Venezuela desobedeciendo el embargo de armas de las Naciones Unidas”.

En su opinión, estas medidas son “un aviso que debe ser escuchado en todo el mundo”.

Today, @SecPompeo delivered remarks to the media on Iran Snapback Sanctions. pic.twitter.com/L1XCmTJvtb

— Department of State (@StateDept) September 21, 2020