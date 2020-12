Los primeros camiones de Fedex, UPS y Boyle que transportan la vacuna contra el COVID-19 para uso generalizado en Estados Unidos salieron de una planta de fabricación de Michigan este domingo, reportó telemundo51

Por Redacción Miami Diario

Estas vacunas que son fundamentales para detener el brote de coronavirus en el país están destinadas a llegar a los estados un día más tarde. Los camiones deben transportar los viales a unos 600 puntos de vacunación establecidos por todo el país con ayuda de las Fuerzas Armadas y los estados.

Con el fin de frenar la crisis del coronavirus, que se ha cobrado la vida 1.6 millones de personas y ha enfermado a 71 millones en todo el mundo, comenzaron los envíos de la vacuna de Pfzider. La idea es poner en marcha el mayor esfuerzo de vacunación en la historia del país

📸: The first shipment from our Kalamazoo plant. @UPS @FedEx

.

.

The Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine has not been approved or licensed by the @US_FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16+. See conditions of use: https://t.co/OS1tgYopUj pic.twitter.com/yogti0Ahcq — Pfizer Inc. (@pfizer) December 13, 2020

Se espera que en la fase inicial se envíen alrededor de 3 millones de dosis, y la prioridad son los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos a medida que las infecciones, hospitalizaciones y muertes se disparan en EEUU con las cifras que probablemente empeoren durante las vacaciones.

UPDATE: The @CDCgov's Advisory Committee on Immunization Practices (#ACIP) voted today to recommend the use of the Pfizer-@BioNTech_Group #COVID19 mRNA vaccine, in people 16 years of age and older. More: https://t.co/6gEi57sXc0 https://t.co/e57dAu0xFA pic.twitter.com/rS8aDmWM9s — Pfizer Inc. (@pfizer) December 12, 2020

NEWS: The Pfizer-@BioNTech_Group #COVID19 vaccine has not been approved or licensed by the @US_FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16 & older. See conditions of use: https://t.co/RbC0OwSEEi pic.twitter.com/9b2BYPFk9Z — Pfizer Inc. (@pfizer) December 12, 2020

De acuerdo con los funcionarios federales, que los primeros envíos de la vacuna de Pfizer serán escalonados y llegarán a 145 centros de distribución el lunes, con 425 sitios adicionales que recibirán envíos el martes y los 66 restantes el miércoles. La vacuna, desarrollada conjuntamente por el socio alemán BioNTech, se distribuye en función de la población adulta de cada estado.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16+. See conditions of use: https://t.co/OS1tgYopUj — Pfizer Inc. (@pfizer) December 12, 2020

El gigante de la atención médica de Pensilvania, UPMC, ha elegido al personal que es fundamental para el funcionamiento de sus instalaciones entre los que reciben la primera ronda de vacunas, dijo el Dr. Graham Snyder, quien dirigió el grupo de trabajo de vacunas del centro.

Snyder dijo el sábado que “es muy emocionante. Me emocionaré ese momento en el que administremos nuestra primera dosis. Ese será claramente un momento decisivo para nosotros”.