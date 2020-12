Ex-Cle, la empresa que sirvió de intermediario para la adquisición de las máquinas utilizadas el 6 de diciembre en las elecciones legislativas se une a la lista de empresas sancionadas por Estados Unidos por colaborar con el régimen de Nicolás Maduro.

La acción del Departamento de Hacienda de EEUU también apunta a Guillermo Carlos San Agustín y Marcos Javier Machado Requena por haber actuado en representación o representación de Ex-Cle C.A. San Agustín, con doble nacionalidad argentina e italiana, es codirector, administrador, accionista mayoritario y beneficiario final de Ex-Cle C.A. Machado, de nacionalidad venezolana, es codirector, presidente y accionista minoritario de Ex-Cle C.A.

Ex-Cle C.A. tiene millones de dólares en contratos con el régimen ilegítimo de Maduro, proporcionando hardware y software electoral a agencias gubernamentales alineadas con el régimen.

The U.S. is sanctioning Venezuelan biometrics company Ex-Cle C.A. and two of its representatives for their support of the illegitimate Maduro regime’s December 6th fraudulent elections. Those who seek to undermine free and fair elections in Venezuela must be held accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 18, 2020