Este viernes, Estados Unidos (EEUU) alcanzó la cantidad de 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 administradas desde diciembre, reportó clubdevenezolanos

A la fecha, la inmunización es de más de 35 millones de adultos en EEUU.

Esto ha permitido la inmunización hasta los momentos de más de 35 millones de adultos en el país más afectado del mundo por la pandemia.

De acuerdo con el último balance de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), hasta este viernes se habían administrado 101.128.005 dosis en todo el país de las vacunas autorizadas

Esto ha permitido que “más de 65 millones de personas adultas reciban al menos una dosis de la vacuna, y que ya haya 35 millones completamente inmunizados”

Ello equivale al 13,5 % de la población estadounidense mayor de 18 años.

