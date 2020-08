A través de su cuenta de Twitter, Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, anunció este jueves que solicitó al Departamento de Transporte de su país la suspensión de los vuelos privados entre Estados Unidos y Cuba, según difundió albertonews

Por Redacción Miami Diario

En esa línea, Pompeo señaló que el régimen de Castro utiliza el turismo y los fondos adquiridos para financiar los abusos e interferencia en Venezuela. “Los dictadores no se pueden beneficiar de los vuelos estadounidenses”, enfatizó.

«Hoy le pedí al Departamento de Transporte que suspenda los vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba. El régimen de Castro utiliza fondos de viajes y turismo para financiar sus abusos e interferencias en Venezuela. No se puede permitir que los dictadores se beneficien de los viajes a Estados Unidos», indicó.

Today I asked the Department of Transportation to suspend private charter flights between the U.S. and Cuba. The Castro regime uses tourism and travel funds to finance its abuses and interference in Venezuela. Dictators cannot be allowed to benefit from U.S. travel.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 13, 2020