Para aprovechar tan importante anuncio, HBO confirmó los primeros detalles narrativos, que son prácticamente los mismos que vimos en el primer juego. La historia se ambienta 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, mientras que Joel y Ellie serán los personajes principales. Joel es un “superviviente endurecido del Apocalipsis” que ayudará a Ellie a escapar de una zona de cuarentena peligrosa y hostil. “Un trabajo aparentemente pequeño se convierte en un viaje brutal, pues dependen uno del otro para sobrevivir”, mencionan. Por ahora desconocemos quiénes serán los actores que les darán vida.

HBO confirmó que el guion de la serie de The Last of Us estará a cargo de Craig Mazin y Neil Druckmann. El primero es mundialmente conocido por ser el showrunner de Chernobyl, considerada por muchos como la mejor serie de 2019. Druckmann, por su parte, es una de las mentes maestras detrás de la franquicia. Fue el director de The Last of Us Part II —entre otros juegos— y también ocupa el puesto de vicepresidente de Naughty Dog, estudio interno de Sony.

Es importante señalar que Sony también esa involucrada en el proyecto a través de PlayStation Productions, la casa productora que hizo posible la película animada de Ratchet & Clank y que actualmente trabaja en el largometraje de Uncharted con Tom Holland. Sin lugar a dudas, los fans del juego estarán tranquilos al saber que la serie está bien supervisada. Las otras empresas que participan son, evidentemente, HBO, Sony Pictures TV, Word Games y Naughty Dog.

La serie de The Last of Us, según explican en The Hollywood Reporter, tendrá un trato premium por parte de HBO. Es decir, tendrá un gran presupuesto para llamar la atención de millones de espectadores, incluso aquellos que nunca han disfrutado el videojuego. “Craig y Neil son visionarios en su propia liga. Con ellos a la cabeza, junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos de los juegos de The Last of Us como en los recién llegados a esta saga que define el género”, declaró Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, dijo que la productora está interesada en producir más series o películas basadas en sus videojuegos. Junto a Jeff Frost, presidente de Sony Pictures TV, expresaron su emoción por trabajar con el equipo creativo de HBO para hacer posible la serie de The Last of Us. Eso sí, el contenido todavía no tiene fecha de estreno.

