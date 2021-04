Anthony F. DeFillipo, alcalde de la ciudad de North Miami Beach, invitó a turistas internacionales a vacunarse contra el COVID-19, sin riesgo de ser castigados por ello con la retirada de la visa

El alcalde dijo incluso que había contactado a los consulados de Honduras, Perú y Colombia para que avisen a sus ciudadanos.

“Aquí tendrán su inyección de Pfizer y nadie les quitará su visa de turista”, prometió DeFillipo en una entrevista por Facebook que reproducen medios como Univision y la radio Actualidad.

