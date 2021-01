Este viernes el alcalde de Miami, Francis Suárez, señaló que la construcción de un túnel podría ayudar a “resolver el problema del transporte” por lo que está abierto a la propuesta del fundador de Tesla, Elon Musk, para ejecutar la obra a través de The Boring Company.

Musk, con un patrimonio neto de 184.000 millones de dólares aseveró que “si el gobernador y el alcalde quieren que se haga, lo haremos”

A través de la red social Twitter, Musk indicó que habló con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, sobre la idea a principios de este mes.

El alcalde Suárez dijo al presentador de “Varney & Co.” Stuart Varney que el hecho de que el gobernador y los alcaldes del condado de otro partido político estén alineados con su visión “significa que todos los ingredientes están en su lugar para poder tener una conversación muy completa sobre este tema.”

De acuerdo con Suárez, la ciudad de Florida está en auge “Creo que el hecho de que estén pagando impuestos especiales en otros lugares, el hecho de que el coste de la vida sea significativamente mayor, el hecho de que los gobiernos no los quieran allí y los culpen de todos los problemas sociales de su ciudad, y el hecho de que básicamente estén completamente restringidos y no puedan abrir y no haya calidad de vida. La gente acude en masa a nuestra ciudad”

Suárez cree que Musk puede utilizar su proyecto como un prototipo “muy rentable” para otras ciudades y países del mundo. “Esa es la belleza del sector privado… Pueden hacer cosas así y ser innovadores y creativos en la forma de estructurar las cosas”, dijo el alcalde.

Según el sitio web de The Boring Company, los túneles cuestan entre 100 millones de dólares y 1.000 millones de dólares por milla de excavación.

