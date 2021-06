El alcalde de Miami Francis Suarez conversó este miércoles con la ex estrella de la NBA, Magic Johnson, en su espacio “Cafecito Talk“.

En la entrevista Johnson habló de sus experiencias de vida y de lo que lo llevó a invertir en la ciudad de Miami.

This very special #CafecitoTalk with @MagicJohnson touches on his life experiences as one of 9 children, the Miami Moment, & why those experiences led him to invest deeply into our City.

Thank you @ignitecities, @geo_burciaga, & @MagicJohnson for joining the Miami Movement! pic.twitter.com/HiAGARixrj

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 23, 2021