Las proyecciones del nivel del mar en Miami para 2060 son preocupantes. Los expertos indican que rebasará los límites que hay en este momento.

Por tal motivo el alcalde de Miami, Francis Suárez ha empezado un plan para renovar la infraestructura para que la ciudad no sea inundada.

La inversión podría alcanzar los $4 mil millones, y se destinaría en la compra de bombas millas de diques marinos de 6 pies de altura, miles de pozos de inyección y una red de tuberías subterráneas tan grandes y anchas.

Pero este plan de resguardar a toda la ciudad de Miami no llegaría a todos los vecindarios de la ciudad, por distintas razones.

“Hay algunas áreas en las que se ejecuta el modelo ahora y se conectan las estaciones de bombeo, desagües y pozos recomendados; encontrará cambios mínimos o nulos con cientos de millones de infraestructura”, dijo Chris Bennett, subdirector de resiliencia de la ciudad.

Bennet, indicó que en algunos caso, las soluciones de ingeniería no sería suficientes para que la ciudad quede bajo aguas.

“Hay casos en los que sus soluciones de ingeniería simplemente no le brindarán ningún beneficio”.

