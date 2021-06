El mundo del entretenimiento siempre tiene historias increíbles de retos, logros y éxitos, que inspiran al resto de aspirantes a ser parte de la escena artística mundial. Para un niño alemán, quizás la industria del entretenimiento americano era un lugar lejano al que sería muy difícil llegar, pero nada es totalmente imposible.

Dustin Ripkens desde muy pequeño sabia qué quería, el baile era su manera de cumplir todos sus sueños. A sus 31 años y con más de 20 años de trayectoria puede hacer una retrospectiva y ver todo lo que ha logrado en una carrera fructífera, repleta de grandes nombres que han sido parte de su historia.

Desde bailar para el video musical “Vida Loca” de Black Eyed Peas, hasta ser parte del musical “The Phantom Of The Opera” en Los Ángeles realizado bajo la producción de Vox Lumiere´s, danzar para el show de NBC “A little late with Lilly Singh” e incluso hacer sus movimientos junto a Take That, todos son éxitos de alguien que ve el baile como “una manera de hacer sonreír a las personas es terapéutico y los invita a vivir el momento”.

View this post on Instagram A post shared by Dustin (he/him) (@dustin.ripkens)

Si hablamos de sus habilidades podemos resumirlas en modelaje, natación, gimnasia, toca batería, ha sido entrenador personal y baila swing, jazz, funk y hip-hop, entre muchos otros ritmos. Es que incluso ha bailado para Universal Studios, Disney y hasta el mega conocido programa de televisión “Britains Got Talent”, lo tuvo en sus filas. En la televisión latina se le pudo ver con mucho éxito en el show “Tengo talento, mucho Talento”.

Todo esto lo ha logrado con preparación ardua, disciplina y formación constante, algo que no solo logró con su diploma del Performers College en Londres, sino que a diario cultiva con sus rutinas y clases. Aprender, observar y practicar, lo ha hecho un maestro y un candidato atractivo para las compañías de baile más importantes del mundo, algunas de ellas ya han trabajado con él y saben de su ética, de su pasión y de sus habilidades no solo en escena, sino fuera de ella siendo líder, enseñando y además ayudando a la comunidad artística. Incluso ha sido parte del panel de jurados en LM Internacional Dance Competition en California y fue cuidadosamente seleccionado por su experiencia, para ser uno de los miembros de este comité que solo conforman reconocidos y altamente celebrados bailarines profesionales

A Dustin le falta por cumplir el sueño de bailar junto a Janet Jackson, aunque ha estado a un grado de separación de ella, trabajando con Anthony Thomas, el famoso coreógrafo que trabajo con la artista en el icónico “Rhythm Nation” y con el que pudo aprender sus coreografías. Lo más importante es que a pesar de su éxito se ha mantenido fiel a su esencia, ha devuelto a la comunidad, ha enseñado a muchos a encontrar su pasión a través del baile y afecta positivamente en su entorno. Hoy por hoy, aunque es reconocido como Dustin Ripkens el famoso bailarín internacional, incluso el favorito de la audiencia, el sigue siendo “Dustin, the dancer” como lo conocen en su pueblo natal Toernisvost, un joven sencillo que decidió creer en su talento y apostar por el mismo y vaya que ha ganado.