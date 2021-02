A medida que las horas transcurren el Bitcoin se acerca a la cifra redonda de los $50 mil dólares. Esta astronómica cifra de la criptomoneda hasta hace unos pocos meses era impensado.

Al cierre del domingo el bitcoin marcaba $49.716, 44 dólares según CoinDesk, sigue al alza en sus precios desde que inició el año y estableciendo récords.

BTCUSD de Bitcoin , + 5,27% El impulso más alto lo ha llevado a una ganancia anual hasta la fecha de más del 64%, en comparación con un aumento del 2.8% para el Dow Jones Industrial Average DJIA, + 0,09%, un avance del 4.8% para el índice S&P 500 SPX, + 0,47% y obteniendo un repunte del 9,4% para el índice compuesto Nasdaq COMP, + 0,50% en lo que va de 2021.

Aunque no hay noticias específicas que ayuden a extender las ganancias de bitcoins, el repunte se produce cuando el activo parece estar ganando fuerza y ​​una mayor atención entre la comunidad inversora tradicional.

Durante el fin de semana, Bloomberg News, citando a personas conocidas , informó que una EM de Morgan Stanley , + 1,21% La unidad de gestión de inversiones, Counterpoint Global, estaba explorando la compra de criptomonedas para sus inversores.

Ese informe viene después de The Wall Street Journal.a principios de la semana pasada dijo que Bank of New York Mellon, BK retendría, transferiría y emitiría bitcoins y otras criptomonedas en nombre de sus clientes.

“Los activos digitales se están convirtiendo en parte de la corriente principal”, dijo a WSJ Roman Regelman, director ejecutivo de negocios digitales y de servicios de activos de BNY Mellon.

Además de eso, el miércoles pasado, Mastercard MA, -0,55% dijo que admitiría ciertas criptomonedas en su red a finales de este año y Tesla Inc. TSLA, + 0,55% dijo que compró $ 1.5 mil millones en bitcoins y eventualmente permitiría a los clientes usar la criptomoneda para comprar sus productos.

Fuente: marketwatch