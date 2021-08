La moneda virtual más famosa, el Bitcoin, sube un 0,87% y se mantiene por encima de los US$ 45.119, mientras que su par, el Ether, aumentó hasta un 3,5% a US$ 3.191.

Esos valores, lleva a las criptomonedas a sus valores más altos en casi tres meses.

La criptomonedas suben después de la actualización de la blockchain de Ethereum, la red por la que corre el Ether, y pese a la incertidumbre sobre las regulaciones que el gobierno de los Estados Unidos evalúa imponer sobre las criptomonedas, reportó Clarin.

Este lunes, Bitcoin sube 0,87%, tras haber registrado un alza de más de 3% el domingo y cuando alcanzó los US$ 45.328, su nivel más alto desde el 18 de mayo, mientras que el Ether aumentó hasta un 3,5% a US$ 3.191, ganando por quinto día en medio de la actualización de la red Ethereum en Londres, que reduce el ritmo de crecimiento en las monedas.

“El estado de optimismo parece haber regresado a los mercados de criptomonedas. Bitcoin lidera la carga mientras Ethereum continúa obteniendo ganancias”, dijo Paolo Ardoino, director de tecnología de la Bitfinex, en diálogo con Bloomberg.

Aún así, dijo, “es poco probable que la turbulencia que hemos visto en los mercados de cifrado en las últimas semanas disminuya”.

Las criptomonedas están recuperando terreno después de retroceder significativamente desde máximos históricos en los últimos meses, un revés atribuido a las preocupaciones sobre la represión de China a los mineros de Bitcoin y a los cuestionamientos que el empresario Elon Musk hizo sobre el uso de energía para validar las transacciones con criptomonedas.

Puntualmente, desde que BTC perforó la barrera de los US$ 30.000 el pasado 20 de julio comenzó un rally alcista que lo llevó a ganar más de 50% en un valor desde entonces, mientras que ETH tuvo un comportamiento aún más explosivo al pasar de US$ 1.700 ese mismo día hasta los casi US$ 3.200 de esta mañana, una suba de más del 80% en apenas 20 días.

Un factor que sigue creando incertidumbre es el proyecto de ley de infraestructura que el gobierno de los Estados Unidos presentó ante el Congreso y que, entre sus enmiendas, aborda la idea de presentar informes para las transacciones criptográficas mayores a US$ 10.000 y la recaudación de impuestos.

De momento esto no detuvo el impulso de las criptomonedas, cuyo valor de mercado se ha recuperado a alrededor de US$ 1,88 billones desde un mínimo de mediados de junio de casi US $ 1,2 billones, según CoinGecko.com.

Sin embargo, las expectativas en el mercado apuntan a un retroceso de ambas cripto en el corto plazo aunque algunos creen que este podría ser el inicio de otro ciclo alcista, similar al que llevó al mercado criptográfico a superar los US$ 2,5 billones a mediados de mayo último.