Luego de unos días lluviosos habrá calor y humedad este miércoles en gran parte de Miami. Parece que se batirá récords de temperaturas que podrán llegar a los 80 °F(26 °C) o más.

Se sentirá como si las temperaturas ya hubieran estado empujando hacía los 80 °F(26 °C) . Los máximos del miércoles alcanzarán los 90 °F(32 °C) superiores con una sensación de temperaturas cercanas a los 100°F(37 °C) .

En lo que respecta a la lluvia, podríamos ver una o dos lluvias irregulares temprano seguidas de algunas tormentas el miércoles por la tarde en Miami. La mayoría de estas tormentas parecen estar tierra adentro desde la costa.

Sick of the May chill?

We have some good news ahead. https://t.co/iCyptdMrjY pic.twitter.com/lUJPli8WSf

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 11, 2021