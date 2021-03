Una buena noticia recibieron las embarcaciones que esperan ingresar al canal de Suez, en Egipto al ser abierto parcialmente

Las autoridades indicaron que este lunes pudieron reposicionar el buque de bandera panameña Ever Given, que ha trancado el paso por el puerto marítimo desde la semana pasada.

Los motores del Ever Given se reiniciaron, pero aún queda trabajo por hacer como lo indicó en su cuenta de twitter el académico Mohammed Soliman.

🎥: The Ever Given Vessel re-floated and has restarted its engines.#Suez #Evergreen #EVERGIVEN #SuezUnblocked pic.twitter.com/ejHwcm5r1T

— Mohammed Soliman (@ThisIsSoliman) March 29, 2021