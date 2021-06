El elenco de “Friends” se unió a James Corden para “Carpool Karaoke”, para una divertida entrevista en la que todos cantaron la icónica melodía de la serie.

Es el “Carpool Karaoke” que los fans de Friends estaban esperando.

El elenco de la querida comedia, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry, se unió a James Corden para la popular parodia de “Late Late Show”.

El grupo se subió a un carro que generalmente se usaba para llevar a los turistas por el lote de Warner Bros. después de esperar al costado de la carretera para ser recogidos por el anfitrión británico.

Luego, por supuesto, cantaron la icónica melodía del tema “Friends”, “I’ll Be There For You” de The Rembrandt.

Cox gritó: “¡Siempre he querido hacer ‘Carpool Karaoke’!”

El grupo también habló sobre lo que significó para ellos volver a estar juntos después de 17 años.

Schwimmer dijo: “Fue realmente significativo y emotivo estar en el set y finalmente estar juntos en la misma habitación después de todo este tiempo. Fue realmente hermoso “.

“Me puse a llorar”, dijo Kudrow, mientras Cox agregó: “Es un gran problema que estés haciendo esto”.

La parodia de “Late Late Show” se produce después de que Corden presentara la tan comentada reunión de “Friends”, que se emitió el mes pasado.