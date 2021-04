Amazon ha estado en el ojo del huracán por el trato a sus trabajadores. Y un tuit del congresista Mark Pocan sobre orinar en botellas desencadenó una reacción inesperada de las redes de la compañía.

La compañía se disculpó en un blog el viernes por la noche por un tuitt que envió a un congresista hace más de una semana negando que sus empleados trabajen tan duro que deban orinar en botellas de agua vacías. También admitió que algunos conductores de reparto podrían haber tenido que orinar en botellas y prometió mejorar sus condiciones de trabajo.

El asunto fue planteado por primera vez el 24 de marzo por el representante de Wisconsin Mark Pocan, quien respondió a un tuit de un ejecutivo de Amazon que decía que la empresa era un lugar de trabajo progresista.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

— Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021