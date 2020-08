Por su experiencia en la familia real, Camila Parker Bowles, intentó aconsejar a Meghan en su llegada a la familia en una intima conversación antes de contraer matrimonio con el príncipe Harry.

Ante las recientes revelaciones en la biografía Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family sobre la estadía de Meghan Markle y el príncipe Harry en la familia real, el asistente de Camila Paker confesó “La duquesa de Cornualles comprende lo que es salir de una vida normal y luego aterrizar en el mundo totalmente extraordinario, en el que existe la familia real. Así que se esfuerza mucho en hacer que las personas sean bienvenidas y en ayudarlas a encontrar su posición”.

Durante esta íntima charla Camila Parker le sugirió a la ex duquesa de Sussex que se centrara en los aspectos positivos de su nueva vida como miembro de la realeza.

Esta declaración coincide con lo que dijo una amiga cercana de Meghan al Mail on Sunday, sobre que Camila tuvo varios acercamientos con la ex actriz, antes de su boda con la intención de sugerirle que resistiera la situación.

“Meg estaba realmente agradecida con Camilla, quien la apoyó mucho y la invitó a almuerzos privados, particularmente en el momento de su boda. Ella la escuchó y comprendió que realmente es difícil unirse a la familia real cuando uno proviene de una vida normal”, contó una amiga de Markle a los medios.

“Ella era muy sensible con Meghan y le aconsejándole que sorteara la tormenta y que todo pasaría, pero al final, Meghan no la escuchó”, dijo la amiga de la duquesa de Sussex, sin revelar los motivos de Meghan para no ponerlos en práctica.

Cabe destacar que el romance entre Camilla y el príncipe Carlos, fue cubierto de forma negativa por los tabloides británicos e internacionales durante décadas. Por años, fue considerada “la mala de la película”, incluso luego de la muerte de la Lady Diana Spencer en 1997.

