Cuando se pensaba que habría una jornada inaugural completa en la MLB, el Covid-19 nuevamente hace de las suyas.

Este jueves se conoció que el duelo entre los Nacionales de Washington y Mets de Nueva York, fue suspendido debido a un caso positivo en el conjunto de la capital norteamericana.

La información fue dada a conocer por el periodista de la cadena ESPN, Buster Olney en su cuenta de twitter.

The Mets-Nationals game tonight is being postponed, re COVID issues.

