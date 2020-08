La comunidad venezolana residenciado en Miami ha mostrado su dolor ante el fallecimiento del dirigente político Pedro Mena, quien fue diputado por el estado Barinas y se ha residenció en los Estados Unidos desde hace casi veinte años.

Redacción MiamiDiario

Mena llevaba varios días hospitalizado debido a que se contagió del coronavirus, sin embargo desde el hospital se comunicaba con sus familiares y amigos. Era el coordinador ITEP Master en Educacion en Nova Southeastern University. También trabajó en Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo.

“Tristemente y con profundo dolor les informamos por esta vía que nuestro querido Pedro Mena falleció́ esta madrugada”, se lee en el mensaje publicado en Instagram. “Lo recordaremos por siempre y vivirá́ eternamente en nuestros corazones. Deja un gran legado. Gracias a todos por haber estado al pendiente con sus oraciones. Qué en Paz Descanse. Familia Mena”.



Mena falleció este domingo a las 4:58 am. El exdiputado venezolano y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, radicado en Miami, estaba hospitalizado desde hace un mes. El político acudió al centro asistencial de la ciudad de Miramar, al norte de Miami cuando contrajo el covid-19.

El activista había indicado el pasado 29 de julio que estaba respirando con la ayuda de un ventilador. En ese entonces detalló que en las próximas horas se estaría decidiendo si debía entubarse. “Eso me da mucho miedo, y es algo que debe decidirlo el médico”, dijo Mena a este medio.

El político venezolano tenía 73 años de edad, padecía de diabetes y no supo cómo se contagió con el virus. “Tuvo que ser en la calle, a pesar de que yo me protegía bastante”, señaló.

Mena recibió la Orden al Mérito del Congreso de los Estados Unidos el 19 de abril de 2013, en retribución a su heroico aporte en pro de la democracia participativa en Venezuela.