El Departamento de Justicia revisa la controvertida prohibición de inmigración de Trump en medio de pandemia

La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está revisando la controvertida propuesta del presidente Donald Trump en una orden ejecutiva para prohibir la inmigración durante la pandemia de coronavirus.

La advertencia de Trump en el tweet del lunes por la noche sobre la prohibición temporal llegó antes de que la agencia de alimentos de las Naciones Unidas informara que países como Haití y Venezuela están «al borde de una pandemia de hambre» que podría llevar a «múltiples hambrunas de proporciones bíblicas» dentro de unos pocos meses.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020